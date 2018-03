Aprobación de megaproyecto de Codelco inicia millonaria carrera para adjudicarse licitación

Minería

Más de 40 compañías ya ha expresado su interés por construir la planta desalinizadora de la minera estatal por US$1.000 millones.

Las autoridades ambientales chilenas aprobaron esta semana el proyecto para construir una planta desalinizadora de Codelco de US$1.000 millones, lo que desbloquea un proceso de licitación que generó interés de más de 40 compañías.

El mayor productor de cobre del mundo comenzó a buscar socios para construir y operar una planta de desalinización en su Distrito Norte en enero de 2017 y esperaba inicialmente anunciar un ganador de la subasta a fines del año pasado. El proceso está ahora en curso y Codelco nombrará al socio a fines de este año, dijo el gerente de Sustentabilidad y Relaciones Institucionales de la compañía, Jorge Lagos.

"Un punto clave en este proceso fue obtener la aprobación ambiental", dijo Lagos en una entrevista en Santiago el miércoles. "Para cualquier persona del otro lado, la certeza de esta aprobación ambiental desbloquea el proceso si alguna vez hubo alguna demora".

Codelco está implementando un plan de inversión de US$ 18.300 millones para mejorar las minas que envejecen y prevenir una disminución de la producción. La planta de desalinización es la primera fase de un proyecto de expansión más amplio para su mina Radomiro Tomic, pero el agua de mar tratada probablemente también servirá a otras operaciones cercanas de Codelco, dijo Lagos. Dar prioridad a la planta tiene sentido ya que la División Norte de la compañía se sitúa en el corazón de Atacama, el desierto más árido del mundo, dijo.

"Cada litro de agua desalada es más caro, pero no vemos esto como un costo", dijo Lagos. "El mayor riesgo es no tener la planta y el mayor costo es no tener esa agua. Es por eso que estamos haciendo la transición hacia un estándar de agua desalinizada que hará que nuestras operaciones sean más sustentables".

Alrededor de 40 empresas, tanto locales como internacionales, inicialmente expresaron su interés en la subasta, informaron el año pasado los periódicos locales El Mercurio de Calama y Diario Financiero. BNP Paribas está asesorando sobre la subasta, confirmó un funcionario de Codelco.

La compañía no dio detalles sobre cuántas o qué empresas están en el proceso ahora porque la información es confidencial. Codelco espera que la fase de construcción de dos años comience

en marzo de 2019.

Tendencia en la industria

El proyecto incluye la construcción de una planta con capacidad para procesar 630 litros (166 galones) por segundo y un ducto de 260 kilómetros a través del desierto a las minas que se sitúan a unos 3.000 metros sobre el nivel del mar. Una segunda fase contempla dos módulos adicionales a la planta para aumentar la capacidad de procesamiento.

Las compañías mineras en todo Chile han construido o planean construir plantas de desalinización para abordar los problemas de oferta agua. BHP Billiton ha construido una

planta de US$ 3.400 millones para su mina Escondida y planea construir otra para su mina Spence.

Antofagasta recibió la aprobación ambiental el mes pasado para un proyecto de US$ 1.100 millones que incluye la construcción de una planta de desalinización para su mina Los Pelambres.