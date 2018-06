Minería Avanza institucionalización de programa Alta Ley El Ministerio de Minería anunció que la iniciativa se transformará en una corporación producto de la fusión con el Centro de Investigación Minera y Metalúrgica (CIMM). Este lunes, el Ministerio de Minería anunció la fusión del programa Alta Ley con el Centro de Investigación Minera y Metalúrgica (CIMM). Lo anterior, como parte de un proceso de institucionalización del primero, con miras a transformarlo en una Corporación. El ministerio señaló que ésta última se conformará con el capital y la estructura jurídica del CIMM y será dirigida por un directorio compuesto por representantes del mundo público y privado. Pablo Terrazas, subsecretario de la cartera detalló que "el presidente Sebastián Piñera ha mandatado al ministerio de Minería para que tenga un rol activo en el desarrollo de la innovación, y de esta manera afrontar los desafíos que tiene este sector". "Para avanzar hacia la minería del futuro es indispensable la alianza público-privada, es por ello que estamos institucionalizando el programa Alta Ley". En tanto, Mauro Valdés, presidente del programa manifestó que "creemos que esta nueva institucionalidad jurídica marca una nueva etapa y potencia los objetivos de Alta Ley, dando la posibilidad de ser más ambiciosos en la aceleración de un ecosistema de innovación en minería que favorezca tanto a ésta y su productividad, como también al país y su tránsito hacia la economía del conocimiento". Noticias Relacionadas Minería Permisos para nueva mina Quebrada Blanca se atrasan Minería Minera de los Solari Donaggio se enfoca en Michilla y liquida activos de su otra faena de cobre Actualidad Molymet inscribe línea de bonos por US$ 120 millones en Colombia

