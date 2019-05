Baja en producción impacta excedentes de Codelco en US$ 147 millones en el primer trimestre

Minería

Empresa informó que entregará recursos para el Estado por un total de US$ 372 millones, inferior a los US$ 537 millones del primer trimestre del año anterior.

Una baja importante en sus excedentes a marzo informó esta mañana Nelson Pizarro, presidente ejecutivo de Codelco. Según informó, la empresa estatal logró recursos para el Estado por US$ 372 millones, una baja respecto de los US$ 537 millones del primer trimestre del año anterior.

Esto se atribuye a una menor producción, por menores leyes del mineral –las que se esperaban por el plan minero-, pero además por el efecto de las lluvias de febrero. Esto implicó un efecto negativo de US$ 147 millones.

La producción alcanzó 342 mil toneladas de cobre, lo que se compara con la meta de 360 mil toneladas que tenía la estatal y 416 mil del primer trimestre de 2018.

De todos modos, la empresa destacó que la cifra de recursos para el Estado es 18% más que el presupuesto.

Del mismo modo, la generación de caja (Ebitda) fue de US$ 985 millones, los que se comparan con los US$ 1.273 millones del mismo período anterior, por menor efecto del precio del molibdeno, aumento del IPC y tipo de cambio, además de US$ 147 millones atribuibles a menor producción.

Respecto a los procesos de negociación colectiva, Pizarro destacó que "hasta la fecha hemos logrado cerrar cuatro negociaciones sin conflicto, sin interrupciones al proceso. Los estímulos que se han planteado están enfocados en la productividad y los incentivos ajustados al momento y la realidad de nuestro negocio".

Respecto a los costos, Pizarro dijo la empresa se mantuvo competitiva. El costo directo C1 fue 9% inferior a la promesa, con 134,7 centavos de dólar la libra, una mejora de 0,3% respecto al mismo registro de marzo de 2018.