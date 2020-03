Barrick entra en segunda fase de plan de recuperación a un año de su fusión con Randgold Resource

Minería

La minera canadiense logró que la producción de oro estuviese en el rango superior de la meta y exceder los pronósticos en la industria del cobre. Sus ganancias netas subieron 46,1% en 2019.

“En el primer año desde su fusión con Randgold Resources, la reestructurada y reorientada Barrick Gold Corporation ha brindado un sólido desempeño operativo e hizo un progreso significativo hacia su objetivo de convertirse en la compañía de oro más valiosa del mundo”. Ese fue el balance del año 2019 que hizo la firma en su Informe Anual publicado ayer.

En este tiempo, la compañía logró que la producción de oro se ubicara en el extremo superior del rango objetivo y que la de cobre excediera los pronósticos.

Además, se materializó el joint venture Nevada Gold Mines -combinando sus activos de Nevada con los de Newmont-, la consolidación de las minas de Tanzania y la eliminación de algunos activos no esenciales.

También experimentó un salto del 46,1% en las ganancias netas ajustadas, mientras que los beneficios por acción fueron de US$ 2,26 para el año. La deuda neta se redujo a la mitad, a US$ 2.200 millones, y el dividendo trimestral se incrementó tres veces en el año.

“Si bien se ha logrado mucho en este primer año de cambios, queda mucho por hacer, y 2020 será otro año ocupado. El trabajo que hicimos en 2019 nos ha equipado bien para llevar a Barrick al siguiente nivel”, dijo Mark Bristow, presidente y director ejecutivo de Barrick.

“Nos apoyamos en la sólida base de nuestro enorme potencial de crecimiento orgánico, que respaldará un perfil de producción positivo y un negocio muy sólido, capaz de generar un flujo de caja sustancial durante al menos la próxima década. También hay oportunidades de crecimiento fuera de nuestro ámbito actual que continuamos explorando”, agregó.

Visión a futuro

En el informe se incluyó el plan de producción a 10 años, que aseguró “muestra un negocio moderno de minería de oro capaz de producir de manera sostenible alrededor de 5 millones de onzas de oro por año y entregar un flujo de caja libre significativo”.

Parte de la estrategia se ha delineado a partir de la experiencia de un último año marcado por eventos ambientales, sociales y de gobernanza cuya gestión es considerada ahora una medida crítica de sostenibilidad del negocio.

Su máximo ejecutivo dijo que “estos principios se han incrustado durante mucho tiempo en el ADN de ambas compañías. Nuestra estrategia a largo plazo reconoce que operamos en un mundo cambiante donde se espera que las empresas cumplan con los más altos estándares de comportamiento, y donde los problemas éticos se hayan convertido en consideraciones comerciales con graves consecuencias”.

“Esto es nuestra licencia social y una parte central de todas nuestras operaciones”, apuntó la minera.

Covid-19: “Desastre global”

A ello se suman los cambios en la era de la digitalización y automatización de la industria minera, además del impacto del Covid-19 calificado por el presidente ejecutivo, John Thornton, como “un desastre global que está cambiando la forma en que trabajamos y vivimos en un proceso radicalmente disruptivo sin un final claro a la vista”.

La firma aseguró estar en una “fuerte posición” frente al brote “gracias a la experiencia de sus líderes” en manejo de situaciones similares como ocurrió con el ébola en África, “combinado con el brazo financiero” y su “arraigada cultura de cuidar el bienestar de sus empleados y comunidades”.

Minera canadiense insiste en viabilizar proyecto Pascua-Lama

En su informe anual de 2019, la minera canadiense Barrick Gold indicó que tiene la intención de "actualizar la comprensión geológica del yacimiento como parte de nuestra estrategia para llevar a Pascua-Lama a que sea viable". Y reconoció que "este proceso puede que tarde varios años en completarse".

"En el cuarto trimestre de 2019, completamos un estudio del proyecto Pascua-Lama y concluimos que no tenemos un plan que cumpla nuestros criterios de inversión bajo nuestros supuestos actuales", indicó.

Por ello, el enfoque estará en abordar las brechas identificadas en la comprensión geológica y geo-metalúrgica del yacimiento.

La minera detalló que el proyecto recibió US$ 424 millones hasta el 31 de diciembre de 2019 en devolución de impuestos, relacionados al desarrollo de la parte chilena en el proyecto. Bajo el acuerdo actual, dijo, este monto debe ser repagado si no hay exportaciones por US$ 3.538 millones hasta el 31 de diciembre de 2026, a menos de que se extienda.



Zaldívar en camino

Otro proyecto en Chile es la Minera Zaldívar, cuya producción subió 13% en el cuarto trimestre de 2019 frente a los tres meses previos.

En tanto, el costo de ventas por libra entre octubre y diciembre avanzó 19%, "principalmente por costos asociados con la solución de negociaciones del contrato laboral y el conflicto social compensado parcialmente por una moneda local más débil".

Así, Barrick informó que la producción de cobre en 2019 -de 128 millones de libras- estuvo cerca del rango superior de la meta de entre 120 millones y 130 millones de libras.