Benavides: “Las faenas de Codelco son mucho más seguras que cualquier espacio de las ciudades”

Minería

En la estatal ya hay 9 fallecidos y 37 trabajadores hospitalizados por causa del Covid-19.

Un exhaustivo relato sobre el manejo de Codelco durante la crisis sanitaria, fue el que dio la plana ejecutiva de la minera frente a la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados este lunes.

La presentación fue encabezada por el presidente del directorio, Juan Benavides, quien defendió la gestión tras críticas que ha recibido de los sindicatos de la estatal.

“Puedo asegurar que las faenas de Codelco son mucho más seguras que cualquier espacio de las ciudades. Es muchísimo más seguro el entorno de trabajo y las condiciones dentro de las faenas que fuera de ellas. Eso da cuenta de la realidad que hemos podido medir. Y no sólo nosotros, sino que otros actores de la industria, donde entre un 70% u 80% de los casos son contagios fuera de las faenas”, dijo.

Dentro de las cifras presentadas por los ejecutivos, se explicó que hasta este lunes hay nueve muertos relacionados al virus en la estatal, 37 trabajadores hospitalizados, 3.215 contagiados y 2.473 recuperados. La dotación de trabajadores operando se bajó un 40% como medida de seguridad.

“Estos son casos producto de un contagio fuera de la faena, y ese es nuestro gran desafío: el cómo nos haremos cargo de poner barreras que permitan que las personas que se contagien fuera de la faena, no entren. Además, hay que tener una mayor sensibilidad en cuanto a las medidas que hay que tomar en nuestras casas y dentro de las ciudades”, apuntó el ejecutivo.

Para poder demostrar la contundencia detrás de las afirmaciones de Benavides, los ejecutivos de la estatal mostraron el “Plan de acción Covid-19” que implementó en marzo. En primera instancia, a fines de este mes y durante abril se hizo un “racionamiento de los gastos”, y se tomaron medidas que favorecieron la liquidez de la empresa. Luego, en mayo se gestionó la cartera de clientes para redespachar todos los productos que iban a Asia, y derivarlos a Europa.

La tercera etapa se concentró en los trabajadores y partió a mediados de mayo, donde se reforzaron las medidas de sanitización ante el aumento de contagios.

Fue así, como se llegó a la estructuración del “El Plan Calama” y “El Plan Teniente”, cuyo principal fin era enfrentar la contingencia en las divisiones más complejas. Se definió a dos gerentes de operaciones encargados de liderar la iniciativa: René Galleguillos y Claudio Sougarret, respectivamente.

La función de estos ejecutivos fue asegurar que todos los protocolos de seguridad y salud ocupacional tenga un “correlato” en las operaciones, es decir, “deben garantizar que estemos haciendo lo que definimos hacer”, dijo el vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Codelco, Renato Fernández.

Fue en estos estudios que se analizó que la curva de contagiados en la minera estatal empezó a mediados de mayo, “significativamente más tarde que en el resto de Chile”, sostuvo el ejecutivo.

Según Codelco, en Chuquicamata el 7% de los contagios de los trabajadores fueron dentro de las faenas, el 68% se dio en un ámbito no laboral y el resto está en revisión; mientras que en El Teniente el 5% de los contagios fue en las faenas, el 70% en un área no laboral y el resto está bajo análisis.



Estatal abrió líneas de créditos para

enfrentar efectos del coronavirus a largo plazo

Dentro de la presentación, los ejecutivos detallaron las medidas que han tomado para asegurar la liquidez de la empresa. El presidente del directorio, Juan Benavides, dijo que en marzo la compañía hizo una estimación de las condiciones más adversas del mercado a las que podrían estar sometidos, de modo de ejecutar un plan a dos años.

"Recordemos que el precio llegó a US$ 2,08, y con ese escenario se proyectó los recursos requeridos en los próximos dos años. La volatilidad del mercado no nos permitió asegurar que esto podría estar resuelto en pocos meses, así que nos dimos un plazo de año o año y medio. Sobre eso, emitimos bonos y obtuvimos líneas créditos especiales con condiciones muy buenas para Codelco, del orden de US$ 1,5 mil millones extra para los dos años completos", explicó el ejecutivo.

La emisión de bonos en los mercados internacionales por parte de la minera se hizo el 29 de abril, por un monto por US$ 800 millones, a 11 años plazo y con un rendimiento de 3,77%. Ésto le permitirá financiamiento de proyectos estructurales.

También para enfrentar la crisis, Benavides sostuvo que se disminuyeron y postergaron inversiones, además de reducir las dietas del directorio en 20%, recorte que en el caso del sueldo del presidente ejecutivo y los vicepresidentes se situó en niveles en torno al 15%.