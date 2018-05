Minería Benavides se estrena en Codelco y abogados ven difícil revertir nombramiento “Espero que esto de verdad no sea un problema porque le haría muy mal a Codelco”, dijo Oscar Landerretche. Cerca de las nueve de la mañana de ayer arribó Juan Benavides al edificio corporativo de Codelco en su primer día como presidente del directorio. El exejecutivo presidente de AFP Habitat estuvo en los comités de Inversiones y Gestiones de directorio que estaban programados. En la ocasión aprovechó de reunirse con el presidente ejecutivo, Nelson Pizarro, y con los vicepresidentes de cada una de las áreas de la minera. Las reuniones se dieron mientras, en paralelo, las bancadas de la Democracia Cristiana (DC) y Partido Socialista (PS) solicitaron a Contraloría que se pronuncie sobre la legalidad de la designación de Benavides en este cargo. Esto porque, a juicio de los requirentes, el nombramiento vulneraría los requisitos exigidos por ley para ocupar tal cargo, aludiendo a un conflicto ético y de negligencia en el cumplimiento del cargo, dado que como director de Farmacias Ahumada fue multado por la Superintendencia de Valores y Seguros tras la colusión de las empresas de ese rubro. El diputado Raúl Soto argumentó que esta presentación se debe a que “la propia Ley de Codelco señala que los directores y presidentes de la cuprífera tienen que tener antecedentes comerciales intachables” y “en este caso Juan Benavides, al haber sido condenado en el caso FASA en el año 2010 por la Superintendencia y ratificado por la Corte Suprema al pago de una multa (300 UF), creemos que no tiene antecedentes comerciales intachables”. El diputado Gabriel Silber añadió que “justamente lo que se le reprocha es que él estaba en perfecto conocimiento, tanto de antecedentes públicos como privados, de lo que se fraguaba al interior de dicha empresa que reconoció públicamente el escándalo de la colusión”. La Contraloría cuenta con 15 días para la toma de razón del nombramiento, la que de necesitar antecedentes el proceso no debiera extenderse más allá de un mes. En el caso anterior, el contralor Ramiro Mendoza se demoró un mes en ratificar la designación de Oscar Landerretche, Laura Albornoz y Dante Contreras, que en esa oportunidad también enfrentaron cuestionamientos por no cumplir con la debida experiencia como directores para integrar la mesa. En el caso de Benavides, el propio Landerretche señaló ayer que espera que está acción de la oposición no prospere. “Espero que esto de verdad no sea un problema porque le haría muy mal a la compañía y es una compañía importante que tiene efectos en la economía chilena, le generaría un problema tremendo a Codelco”, dijo en T13 radio. A juicio de conocedores de la normativa esta solicitud no tendría respaldo suficiente, ya que según expertos legales consultados, el requisito de poseer antecedentes comerciales y tributarios intachables apunta a que los postulantes no tengan sanciones relacionadas con fraudes tributarios o incumplimientos con obligaciones con el Estado. En el caso de acoger esta solicitud, el contralor Bermúdez debiera reinterpretar la definición de antecedentes comerciales, donde hasta ahora, explican, no existe jurisprudencia al respecto. Noticias Relacionadas Minería Trabajadores del Cobre critican al gobierno por designación de Benavides en Codelco Minería Ahora en DF: Continúan los desacuerdos ante adquisición de SQM por parte de Tianqi Minería Guillier se suma a ofensiva contra ingreso de Tianqi a SQM y presenta recurso a la FNE

