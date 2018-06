BHP acuerda venta de Cerro Colorado a fondo de capital privado

Minería

EMR Capital adquirirá la mina de cobre por un monto superior a US$ 200 millones.

BHP anunció este martes que llegó a un acuerdo de venta con el fondo privado EMR Capital para la venta de su operación de cobre Cerro Colorado, ubicada en el Desierto de Atacama.

La transacción, que superará los US$ 200 millones, viene a concretar el proceso de venta que la australiana inició en marzo de 2017.

A través de un comunicado, BHP señaló que el acuerdo implica el pago de US$ 230 millones después del cierre de la transacción, "más aproximadamente US$ 40 millones producto de la venta de inventario de cobre después del cierre y un pago contingente de hasta US$ 50 millones a ser pagados en el futuro, dependiendo del desempeño del precio del cobre".

Se espera que la venta se concrete durante el último trimestre de este año.