BHP sufre alza de costos en Escondida por bajas leyes del mineral

Minería

Sin embargo, la empresa busca mantener este ítem en alrededor de US$ 1,15 por libra este año.

BHP dio cuenta del aumento del 10% en los costos de Escondida, explicado en gran medida a una baja del 11% en la ley del mineral y el pago de bonos de la negociación colectiva.

La empresa detalló que el nuevo acuerdo laboral de la mayor faena de cobre del mundo, que fue firmado en agosto, ha gatillado mejoras en la utilización de camiones y productividad laboral.

Además, la productividad y el incremento de la capacidad de las concentradoras han ayudado a compensar las bajas leyes del mineral. Pero, a pesar del declive de éstas últimas y el incremento del uso de agua desalinizada, BHP asegura que mantendrán los costos alrededor de US$ 1,15 por libra este año y en el mediano plazo. Esto, sin embargo, es sobre la meta de US$ 1 la libra que tenían hace algunos períodos atrás.

Los costos de Escondida impactaron negativamente el Ebitda. Según el reporte de la empresa, pasó de US$ 2.518 millones la primera mitad del año financiero 2018 (que se medía desde julio de 2017 a junio de 2018) a US$ 1.570 millones en el actual año fiscal. En esa línea, el Ebitda de la unidad de cobre disminuyó a US$ 1.900 millones (desde casi US$ 3.200 millones), con precios un 18% más bajos y cortes de producción en Olympic Dam y Spence.