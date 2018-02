BHP y negociación en Escondida: queremos llegar a un acuerdo antes

Minería

El CEO de la minera, Andrew Mackenzie dijo que las relaciones son positivas.

“Las relaciones en este momento son muy positivas. Tenemos toda la intención de hablar con el sindicato sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo antes de que sea posible una huelga legal. No puedo decir más que eso, pero claramente nuestras intenciones no son provocar una interrupción en nuestra producción”, sostuvo ayer el CEO de BHP, Andrew Mackenzie, al ser consultado sobre un eventual cambio de estrategia de la firma para evitar una huelga prolongada en Escondida, para no repetir el resultado de hace un año.

Tras presentar los resultados de la compañía a diciembre de 2017, el ejecutivo dio cuenta de la expectativa que genera la negociación que se retomará con el sindicato de Escondida tras 18 meses de espera.

BHP reveló que sus ingresos llegaron a US$ 21.779 millones, subiendo 16%. Esto, ya que la facturación por operaciones de cobre llegó a 52%, gracias a los precios más altos del metal y en el incremento de la producción de Escondida.

Según informó la minera, esta última contribuyó positivamente con más de US$ 200 millones de productividad, dado que en la última parte del año entró en funcionamiento el tercer concentrador de mineral, lo que subió sus niveles de producción.

“El proyecto de Extensión Los Colorados de Escondida alcanzó su capacidad máxima en diciembre y sus tres concentradores lograron el rendimiento récord de 365.000 toneladas por día el mes pasado, por supuesto, planeamos ir más allá de esto”, puntualizó Mackenzie.