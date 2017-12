Minería

El vicepresidente ejecutivo de Corfo dijo que no haber logrado este pacto -que aún debe ser ratificado- habría sido "catastrófico" para el país y para el mundo.

A una semana del anuncio del grupo Pampa, sobre un principio de acuerdo con Corfo donde acepta las condiciones que ponía la agencia estatal para dar término a los arbitrajes que mantiene con SQM, Eduardo Bitran defendió las negociaciones y las nuevas condiciones que tendrán los contratos.

El vicepresidente ejecutivo de la agencia estatal señaló que no lograr un acuerdo con la minera no metálica, hubiese sido catastrófico no sólo para Chile, sino que para el mundo, ya que el Salar de Atacama concentra un 52% de las reservas de litio a nivel mundial, lo que hubiese privado explotar gran parte de este territorio por siete años, dificultando el desarrollo de la electromovilidad.

“Las condiciones que necesitábamos para avanzar eran claras, finalmente el Grupo Pampa estuvo disponible para allanarse en esta línea y lograr un acuerdo”, dijo Bitran, quien aseguró que los ingresos extras a raíz del acuerdo para el Estado estarán en un rango de US$ 4.700 millones y US$ 7.550 millones, lo que va a depender de los precios futuros del carbonato y del hidróxido de litio.

Bitran comentó que en este momento los abogados de ambas partes se encuentran elaborando los documentos finales, proceso cuyo plazo máximo culmina el 17 de enero.

Posterior a eso y a la firma del acuerdo ante el árbitro Héctor Humeres, los documentos serán presentados ante el consejo directivo de la Corfo que preside el ministro Jorge Rodríguez.