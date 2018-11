Canadiense reactiva proyecto minero en Atacama por más de US$ 1.500 millones

Minería

La firma, titular del 70% de la minera –el 30% restante es de la coreana Kores-, anunció un proceso estratégico explorará varias alternativas para desarrollarlo, incluida la venta de una parte del proyecto.

Es uno de los proyectos mineros más importantes que se tiene en carpeta para la región de Atacama y ayer los canadienses de Capstone anunciaron resultados positivos de la actualización de Santo Domingo, yacimiento de cobre, hierro y oro que vienen hace años estudiando.

"El Informe Técnico actualiza la economía del proyecto, que se beneficia de costos de energía significativamente más bajos y varios cambios de ingeniería, incluido el uso de agua desalinizada en lugar de agua de mar; el informe también incluye la adición de cobalto a los recursos minerales", informó la empresa en Canadá.

Darren Pylot, presidente y CEO de Capstone dijo en un comunicado que "hay una escasez de proyectos de cobre a gran escala y de alta calidad y la finalización de nuestro Informe Técnico actualizado llega en un momento ideal. Capstone, con el apoyo de Kores, está iniciando un proceso estratégico para Santo Domingo que evaluará alternativas relacionadas con la propiedad del proyecto. Además, consideraremos el potencial de oportunidades de transmisión, dado que la reserva de oro y el recurso de cobalto ayudan a financiar el proyecto".

Pese a tener permiso ambiental desde 2015, Santo Domingo estaba frenado en su desarrollo a raíz de la volatilidad del precio del cobre.

"Estamos avanzando en ingeniería y hemos recibido tres de los cinco permisos largos de construcción de plomo, y se espera que el resto se reciba en 2019. Estamos apuntando a que Santo Domingo estará listo para la construcción a principios de 2020", dijo la empresa.

Nuevas inversiones en la región

En el gobierno no tardaron en reaccionar a la noticia. Juan Obach, de la Oficina de Proyectos del Ministerio de Economía, valoró el anuncio por el efecto que tendrá en el empleo de la región, estimado en 1.500 personas para la construcción y 1.000 para la operación.

¿Qué logró reactivar el proyecto? A su juicio una combinación de factores internos y externos. Respecto de estos últimos, un precio del cobre que ha rondado en torno a los US$ 3 la libra, pero el cambio -dice- estuvo en el plano nacional, donde se han enviado señales desde el gobierno para reactivar la inversión, como fue la creación de la oficina que maneja.

"Estamos viendo que los inversionistas están volviendo a confiar en nuestra economía", dijo.

Agregó que lo de Santo Domingo -proyecto que han venido monitoreando desde que asumieron- no es la única señal y destacó los pasos que está dando Nueva Unión -iniciativa por US$ 7.000 millones- para concretarse, dado que pronto comenzará a pedir sus permisos ambientales, y la expansión de Mantoverde, por US$ 791 millones.