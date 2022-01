CAP da fuerte salto en sus utilidades e ingresos en 2021

Minería

Un salto relevante en sus utilidades reveló este jueves el Grupo CAP, compuesto por empresas en los rubros de minería, acero e infraestructura, alcanzando una ganancia atribuible a los propietarios de la controladora de US$ 741,4 millones a diciembre del año pasado, frente a los US$ 300,4 millones registrados en igual período de 2020.

Según lo informado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la tendencia positiva también se vio en cuanto a ingresos, ya que este ítem al cierre de 2021 llegó a US$ 3.676, 9 millones, mientras que en 2020 alcanzó los US$ 2.679 millones. Es decir, un 37,2% más.

Por segmento de negocios, al cierre de 2021 Compañía Minera del Pacífico (CMP) logró una ganancia de US$ 938,5 millones, cifra que se compara favorablemente con la del año 2020, de US$ 448,3 millones. "A pesar de la reducción de 2,4% en los volúmenes de venta de CMP durante 2021, el incremento de 35,7% en el precio realizado llevó a que este segmento incrementara sus ventas valorizadas en US$ 583,3 millones; es decir un aumento de 32,1%", explican en CAP.

En Compañía Siderúrgica Huachipato (CSH), los ingresos totales alcanzaron los US$ 772,9 millones durante el año 2021, un 58,3% más que el año anterior. Estos mayores ingresos -dijeron- se explican por un incremento de un 54,8% en el precio promedio de las ventas de acero (US$ 892,4 por tonelada en 2021 versus US$576,3 por tonelada en 2020), y un aumento de 7,6% de los volúmenes despachados. Por su parte, el Ebitda y la utilidad neta resultaron en US$ 56,6 millones y US$ 11,3 millones, respectivamente.

El gerente general de CAP, Julio Bertrand, señaló en un comunicado que los positivos resultados del ejercicio 2021 "son el reflejo de iniciativas enmarcadas en la implementación de una estrategia de crecimiento sostenible para la compañía junto a condiciones favorables del mercado del hierro y acero, tanto en el ámbito nacional como internacional".

El ejecutivo recalcó que, en minería de hierro, y al igual que el ejercicio anterior, durante 2021 se mantuvieron los niveles de producción y despacho por sobre los 16 millones de toneladas, a pesar de distintas variables externas, incluyendo las dificultades que se observaron en la industria naviera, producto de las restricciones asociadas a la pandemia por Covid-19, que produjeron interrupciones en la operación de puertos internacionales y la consiguiente demora en los embarques.

En esa línea, Bertrand también destacó las buenas cifras, tanto del área de Procesamiento de Acero como de Compañía Siderúrgica Huachipato durante 2021. "El reposicionamiento de Huachipato a la producción y comercialización de aceros especiales en Chile y otros mercados de la región, así como optimizaciones en costos alcanzadas este año a partir del uso de 100% de energías renovables, nos permitió lograr resultados positivos y vislumbrar un futuro promisorio para la principal compañía siderúrgica del país".

Las inversiones de CAP en 2022 serán similares a las de 2021 en orden de magnitud, con incrementos importantes en el negocio siderúrgico por proyectos de expansión e innovación, destacando los estudios preliminares que ya se iniciaron para el desarrollo de un prototipo de planta de hidrógeno verde en Talcahuano.