Cascadas de SQM piden préstamos a Security para refinanciar deuda con el mismo banco

Minería

Parte de las denominadas sociedades cascadas con las que Julio Ponce Lerou invierte en SQM, informaron nuevos movimientos relacionados a peticiones de préstamos para refinanciar deuda.

Según informó Potasios a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), suscribió un contrato de apertura de financiamiento con Banco Security, donde la entidad bancaria otorgó un préstamo por la suma de US$ 11 millones. Esta se amortizará en una única cuota con vencimiento el 20 de agosto de 2025 y devengará intereses a una tasa de 5% anual.

"Los fondos obtenidos se destinarán al refinanciamiento de pasivos de la sociedad, incluyendo el refinanciamiento del pasivo que la sociedad mantiene con Banco Security, por el préstamos otorgado por dicho banco por la suma equivalente a US$ 10 millones, con vencimiento en enero del año 2023", detalla en el escrito el gerente de Potasios Chile, Ricardo Moreno.

Mientras, en el caso de Pampa Calichera, se suscribió un contrato de apertura de financiamiento con la misma entidad bancaria donde ésta entrega a la firma un préstamo por la suma de US$ 64 millones por concepto de capital, que se amortizará en una única cuota con vencimiento el 20 de agosto de 2025 y devenga intereses a una tasa de 5% anual.

Los fondos obtenidos se destinarán al refinanciamiento de pasivos de la firma, incluyendo el refinanciamiento de pasivos que mantiene con el Banco Security. Estos consisten en un préstamo por US$ 38 millones que vence en julio del año 2022, y otro por US$ 17 millones con vencimiento en enero del 2023.

Moreno informó además que los préstamos están garantizado con prensa sobre acciones serie A, emitidas por SQM, obligándose a las sociedades a mantener una relación de cobertura garantía/deuda entre el 170% y el 150%, en los términos establecidos en el contrato de apertura de financiamiento.

Además, el contrato de apertura de financiamiento contiene una cláusula de "cross-default" con obligaciones de terceros que consiste en que Banco Security podrá hacer exigible anticipadamente de la totalidad o parte del préstamo si las obligaciones de la minera no metálica, de Inversiones SQ Limitada, de Inversiones SQTA, de Norte Grande, Inversiones Oro Blanco, Nitratos de Chile, Pampa Calichera, Inversiones Global Mining, respecto de terceros, se hiciere exigible anticipadamente, por un monto total acumulado igual o superior al equivalente a US$ 10 millones. Lo anterior, en la medida que dicha situación no sea solucionada dentro del plazo acordado al efecto.