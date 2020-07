Caso seguros sigue en suspenso: Tribunal posterga audiencia por desafuero laboral tras solicitud de Codelco

Minería

Ante la reprogramación de la cita desde el 9 de julio al 2 de septiembre, los sindicatos de Chuquicamata plantearon que los demandantes no tienen pruebas para sostener esta "aventura legal".

En el congelador permanece la arista laboral del denominado caso seguros. Por tercera vez, la justicia decidió reprogramar el primer cara a cara entre Codelco y los 20 dirigentes sindicales de Chuquicamata y Radomiro Tomic que forman parte de la demanda de desafuero presentada en enero por la cuprífera ante el Juzgado de Letreas del Trabajo de Calama.

Tal como ocurrió en la última postergación, el 26 de junio la cuprífera estatal presentó un escrito solicitando reprogramar la audiencia preparatoria fijada para el 9 de julio, aludiendo directamente a dificultades provocadas por la pandemia producto del Covid-19.

Según explicó la abogada de la empresa, Camila Gallardo, la medida de cuarentena general decretada desde el 13 de mayo en Santiago impide el libre desplazamiento desde los domicilios al lugar de trabajo si las actividades no son esenciales, lo que incide directamente en el acceso a documentos que están resguardados en la oficina del estudio jurídico ubicada en Las Condes.

"Los abogados de esta parte nos encontramos absolutamente imposibilitados de desplazarnos hasta la oficina donde se encuentran los documentos, impidiendo así que tengamos acceso a la prueba documental para efectos de retirarla y/o digitalizarla antes de la audiencia preparatoria", aseguró en su solicitud.

En esa línea, enfatizó que realizar la audiencia la próxima semana afectaría el derecho a defensa, ya que al mantenerse la cuarentena en ambas comunas, se impediría ofrecer la prueba documental. Y, aún cuando la medida fuese levantada, el demandado y su defensa no contarían con un tiempo razonable para una preparación.

A esto sumó que la audiencia no requiere una intervención urgente del Tribunal por no tener ningún peligro o riesgo inminente y que, además, la situación laboral y calidad sindical de los demandados no podrán ser afectados o puestos en riesgo.

Fue así que la cita fue reprogramada para el 2 de septiembre a las 8.30 horas. La instancia judicial sólo recalcó que, en caso de extenderse el estado de excepción y mantenerse el teletrabajo, y de no mediar resolución que indique lo contrario, la cita será realizada por videoconferencia. Por esto, pidió a las partes informar a la sede judicial -dentro de 48 horas de notificada esta resolución- si tienen inconvenientes para participar bajo esta nueva modalidad.

Sindicatos: "Estamos más que preparados para enfrentar el juicio"

La reprogramación fue repudiada por los trabajadores quienes ya habían advertido en abril que la empresa estaba dilatando el juicio. Esta vez, los Sindicatos N°2 y N°3 de la División Chuquicamata indicaron que esta nueva postergación "permite presumir que los demandantes no tienen pruebas para sostener esta verdadera aventura legal, impidiendo nuestro derecho a defensa".

Los dirigentes calificaron como "insólito" además que "los mandatarios de Codelco pretendan hablar por nosotros para justificar su renuncia a enfrentar las consecuencias de su irresponsable acción", apuntando a uno de los argumentos esgrimidos por la estatal donde llama a garantizar también el derecho a defensa de los acusados.

"Tanto nosotros como nuestros abogados estamos más que preparados para enfrentar el juicio a que hemos sido obligados, razón por la cual rechazamos que se nos pretenda además involucrar en las maniobras dilatorias de quien pretende nuestro desafuero", lanzaron las organizaciones sindicales.

Y agregaron: "No lograrán hacer desaparecer, inmovilizar, amarrar al movimiento sindical de Chuquicamata, en su permanente labor de representar los intereses de nuestros trabajadores, trabajadoras, sus familias y de nuestra ciudad de Calama, particularmente en estos momentos, en que sufren las consecuencias de la emergencia sanitaria y de las medidas tardías e insuficientes, tomadas por la administración de Codelco y el gobierno".