Chilena Consolidada reconoció a Codelco sobreprecio en seguros de Chuqui y ofreció devolver un año de cobros

Minería

La estatal se negó dado que los cobros se habrían registrado desde 2005.

El caso destapado por Codelco respecto del supuesto delito de estafa en la licitación de seguros de salud para los trabajadores afiliados a sindicatos de Chuquicamata y Radomiro Tomic, abrió un nuevo capítulo.

Según publicó La Segunda, la compañía Chilena Consolidada, que proveía los servicios, reconoció a la estatal en una reunión hace tres meses los sobrecostos e incluso ofreció pagar lo cobrado adicionalmente equivalente a cerca de un año, lo que no fue aceptado por Codelco dado que la práctica se habría dado desde al menos 2005, según una investigación interna.

Esto forma parte de un escrito presentado en el 29 Juzgado Civil de Santiago -el que aún no estaba disponible en sistema del Poder Judicial- como parte de una medida prejudicial impulsada por la minera, lo que es parte de una estrategia que incluye la solicitud de desafuero de una veintena de dirigentes de la histórica división de Codelco y la querella por estafa.

Chilena Consolidada fue consultada y señaló que "en referencia a las publicaciones de prensa que informan de una acción legal presentada por Codelco, en contra de quienes resulten responsables, en relación a seguros de vida contratados por los sindicatos 1, 2 y 3 de la División Chuquicamata y del Sindicato de Radomiro Tomic, con Chilena Consolidada, la compañía manifiesta que por política interna no emite comentarios respecto de procesos judiciales, administrativos o regulatorios sobre los que no ha sido requerida o notificada, no obstante lo cual declara su total disposición para cooperar en todo lo que sea necesario para un completo esclarecimiento de los hechos".