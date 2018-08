Cochilco prevé inversiones por US$ 65.747 millones en proyectos mineros para el próximo decenio

Minería

El aporte productivo de los proyectos de cobre es el mayor registrado en los últimos 3 años, luego de la fuerte caída inversional registrada desde 2014.

El ministro de Minería, Baldo Prokurica, y el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), Sergio Hernández, dieron a conocer hoy el informe "Inversión en la Minería Chilena - Cartera de Proyectos 2018 -2027" que entrega una mirada prospectiva de los proyectos mineros con posibilidades de materializarse en el próximo decenio.

"Queremos darles una información extraordinariamente importante para la minería chilena y para el país, y es la proyección que hace Cochilco de las inversiones para el próximo decenio. Una de las preocupaciones de los chilenos es el desarrollo, la generación de empleo y esta buena noticia que estamos dando abre oportunidades para las familias chilenas. La minería constituye sin lugar a dudas un aporte importante para el logro de tales objetivos", señaló el Ministro de Minería.

Por su parte, el Vicepresidente Ejecutivo de Cochilco señaló que el nuevo Catastro considera una inversión de US$ 65.747 millones para el próximo decenio e involucra 44 proyectos mineros. Agregó que el aporte productivo de los proyectos de cobre de este nueva Cartera llega a 3,5 millones de toneladas, el mayor de los últimos 3 años, luego de la fuerte caída inversional registrada desde 2014.

Explicó que se incorporan al Catastro seis nuevos proyectos mineros, dos de litio, tres de cobre y uno de oro, que suman US$ 5.902 millones. Las nuevas iniciativas que se agregan son Producción de Sales Maricunga de SIMCO; Ampliación Carbonato de Litio a 180 ktpa de SQM Salar; Collahuasi instalaciones complementarias 170 ktpd de Minera Doña Inés de Collahuasi; Continuidad Operacional Zaldívar de Antofagasta Minerals, Salares Norte de Gold Fields, y Nueva Unión Fase II y III, el mayor de todos con una inversión de US$ 3.700 millones, adicionales a la Fase I ya considerada en el Catastro del año pasado.

"Los proyectos con mayor probabilidad de concretarse en los próximos 10 años aumentan de 50% a 55%, en relación con el informe anterior, sumando US$ 36.257 millones con 25 iniciativas. Este incremento se debe, principalmente, a que los proyectos Quebrada Blanca de Teck, que involucra US$ 4.700 millones, Desarrollo Mantoverde de Mantos Copper, con US$ 832 millones de inversión y Spence Growth Option de BHP Billiton, que suma US$ 3.300 millones, aumentan su probabilidad de materialización al recibir la aprobación de sus Estudios de Impacto Ambiental (EIA) o iniciar su construcción", añadió el Vicepresidente Ejecutivo de Cochilco.

Al respecto el Ministro de Minería adelantó que Codelco ingresará en septiembre al Sistema de Evaluación Ambiental el proyecto Rajo Inca localizado en la Región de Atacama.

Proyectos que salen de la Cartera

Respecto a los proyectos que salen del Catastro, el Vicepresidente Ejecutivo de Cochilco señaló que son siete debido a que iniciaron su puesta en marcha en 2017, los que suman US$ 2.286 millones. Agregó que otras dos iniciativas, que totalizan US$ 776 millones, no se incluyeron ya que las empresas dueñas de estas iniciativas decidieron reestructurarlas a la espera de mejores condiciones de mercado. Asimismo, un número importante de iniciativas ajustan a la baja su capital de inversión, sin modificar sus objetivos productivos.