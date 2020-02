Cochilco reacciona a publicación de Bloomberg y asegura que "no han advertido alteraciones" en los envíos de cobre

Minería

En la agencia de noticias había publicado que desde Cochilco aseguraban que mineras y compradores "han acordado verbalmente con los clientes reprogramar algunas entregas".

Además, Cochilco comentó que desde que se inició la alerta sanitaria por Coronavirus, hemos visto que el mercado del precio del cobre ha tenido impactos negativos, ha bajado casi 10% en enero. Respecto a los embarques de cobre a China no hemos advertido alteraciones a las operaciones comerciales".

Pero desde la entidad salieron al paso y aseguraron-en una declaración por escrito- que la información no es efectiva "y no corresponde a ningún dato proporcionado por la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco)".

