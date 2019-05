Codelco baja 31% excedentes y Pizarro se muestra optimista ante negociación colectiva en Chuqui

Minería

Respecto de los niveles de deuda, el vicepresidente de Finanzas señaló que están despejando los próximos 10 años para enfocarse en el desarrollo de proyectos.

Una baja de 5,5% en la producción anotó Codelco en el primer trimestre de este año, alcanzando 342 mil toneladas de cobre fino, frente a las 362 mil que tenía como meta. Esto, debido a las lluvias estivales de febrero y a problemas operacionales. Si se considera la producción en sociedades donde participa la estatal, se logran 371 mil toneladas.

"Lo que explica la diferencia entre el 342 y 362 es el efecto de los problemas de las lluvias que tuvimos en febrero y alguna dificultad que tuvo una de nuestras divisiones en enero", explicó el presidente ejecutivo de la estatal, Nelson Pizarro.

El timonel de la estatal puso paños fríos y señaló que, al hacer el análisis de proyección a fin de año, están en un rango de cumplimiento de una producción anual en torno a 1,7 millón toneladas, lo que es superior al resultado del año pasado.

Y si bien se lograron excedentes por US$ 372 millones, lo que es 18% más que la meta comprometida, implica un retroceso importante, de 31%, frente al primer trimestre del año pasado, cuando se lograron US$ 537 millones, según explicó la empresa.

"Tenemos una merma de US$ 147 millones por efecto de la menor producción. Produjimos menos y vendimos menos que el año anterior", dijo Pizarro, aunque enfatizó que los excedentes fueron más de los comprometidos.

La generación de caja (Ebitda) fue de US$ 985 millones, los que se comparan con los US$ 1.273 millones del mismo período anterior, por menor efecto del precio del molibdeno, aumento del IPC y tipo de cambio, además de US$ 147 millones atribuibles a menor producción.

Mientras, respecto de los costos, Pizarro dijo que la empresa se mantuvo competitiva. El costo directo C1 fue 9% inferior al compromiso, con 134,7 centavos de dólar la libra, y una mejora de 0,3% respecto a marzo 2018.

En cuanto a los proyectos, Pizarro destacó que Chuquicamata Subterránea se inaugurará en julio y aseguró que están "tranquilos y confiados de que este trabajo está prácticamente terminado".

Además, informó que en abril se recibieron las ofertas de los proponentes para la planta desalinizadora del Distrito Norte, lo que ha generado un alto interés de empresas nacionales e internacionales.

"Estamos analizando las ofertas de acuerdo a las bases. Vamos a esperar la evaluación final para presentarla al directorio. No tenemos otras dificultades", sostuvo.

El vicepresidente de Administración y Finanzas, Alejandro Rivera, sostuvo que la deuda -que hoy suma poco más de US$ 14 mil millones- debiera tender a subir levemente en los próximos meses.

"Sin lugar a dudas los niveles de endeudamiento tienen un límite. Hoy, estamos bastante confortables con el nivel de deuda que tenemos. Estamos en permanentes conversaciones con las autoridades para ver cómo seguir financiando inversiones", dijo.

Más tarde, explicó que de aprobarse los proyectos contemplados será el período más fuerte en inversiones de la compañía y tendrán que asegurar su financiamiento.

"Lo que estamos haciendo es alargar la deuda y dejar limpios los próximos 10 años, para concentrar los esfuerzos de la capacidad financiera de la corporación en el desarrollo de los proyectos, pero naturalmente que un esfuerzo adicional y no solamente deuda es necesario", dijo.

Mientras, sobre el impacto de la baja del cobre -que cerró ayer en 2,64 dólares la libra- para la estatal, comentaron que este valor no será como el que pensaban y lo único que queda es seguir trabajando para reducir los costos.

Confían en acuerdo en Chuqui

El presidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro, se mostró optimista frente al proceso de negociación colectiva reglada que mantiene la estatal con los sindicatos 1, 2 y 3 de Chuquicamata, luego de que las organizaciones rechazaran la última oferta de la empresa con 86% de apoyo a la huelga.

"Entendemos que están ejerciendo su legítimo derecho. No lo cuestionamos en absoluto", aseguró. Al ser consultado por el impacto que tendría una paralización de los trabajadores en Codelco, el ejecutivo reafirmó su postura asegurando que es "optimista". "Creo que esto se arreglará en su momento, siguiendo el protocolo que establece la ley. Creemos, y estoy convencido de que tienen una excelente oportunidad de llegar a un acuerdo", dijo. Eso sí, reconoció: "Tengo bastante confianza de que vamos a enfrentar seguramente alguna interrupción, pero de menor cuantía".

Claves del desempeño