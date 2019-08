Minería

Un fondo liderado por Ameris Capital levantó financiamiento para la operación que se venía trabajando desde 2017.

Tras un largo proceso de venta que se inició en 2017, la estatal Codelco concretó la salida del terminal GNL Mejillones, del cual tenía el 37%. Según informó, la sociedad GNL Ameris IPM -ligada al fondo Ameris Capital AGF- se quedará con la participación, por un monto de US$ 193,48 millones.

Según informó la estatal, este proceso incluyó actores internacionales -se invitaron más de 100 actores, aunque cinco entregaron ofertas vinculantes- y se enmarca dentro del proceso de optimización de los activos de la corporación, para fortalecer su posición financiera frente a las inversiones que debe realizar.

La minera informó que tiene asegurado el abastecimiento de combustible en el norte, por lo que esta participación en el terminal era prescindible.

El terminal está controlado por el grupo GDF Suez, que posee el 67% restante de la sociedad que opera desde 2010. El terminal surgió tras los problemas derivados de la crisis del gas argentino.

Para materializar esta transacción, Ameris Capital lanzó su primer fondo de inversión de infraestructura por US$ 85 millones, en el que aportaron diversos inversionistas institucionales chilenos.

Por ejemplo, la Compañía de Seguros Confuturo informó que participa con 30% del Fondo de Inversión Público Ameris Infraestructura 1.

Además, Ameris, por medio de su sociedad filial, obtuvo un financiamiento con Industrial Bank of Korea, Industrial and Commercial Bank of China y Agricultural Bank of China. Para efectos de esta inversión, Ameris cuenta con la asesoría de IPM Korea, gestor de infraestructura especialista en terminales de GNL. Esta transacción contó con la asesoría legal de Barros & Errázuriz Abogados.

"Esta operación marca nuestro ingreso a los fondos de inversión de infraestructura y va en línea con nuestro interés de aportar al desarrollo de la industria de fondos alternativos en Chile, en la que ya participamos activamente en los sectores inmobiliario, deuda privada y private equity", afirmó Cristián Moreno, presidente de Ameris Capital.

"La inversión en GNL Mejillones permite tener exposición a la transición energética hacia fuentes de energía más limpias, a través de activos reales y con contratos de largo plazo", señaló Javier Contreras, director de infraestructura de Ameris.

Christian Abello, gerente general de Confuturo, explicó que "esta inversión refuerza nuestro compromiso con el desarrollo de país y su infraestructura".