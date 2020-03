Codelco "corrige el rumbo en producción y costos" y genera excedentes por más de US$ 1.300 millones en 2019

Minería

La producción propia de cobre fino fue de un millón 588 mil toneladas, 5,3% inferior al año anterior, debido a los eventos climáticos en el norte.

Codelco anunció que durante el 2019 generó US$ 1.340 millones en excedentes. La cuprífera logró corregir el rumbo en cuanto a producción y a costos durante la segunda mitad del año, lo que impactó de manera positiva en sus resultados finales.

La producción propia de cobre fino fue de un millón 588 mil toneladas, 5,3% inferior al año anterior, debido a los eventos climáticos en el norte, la huelga de algunos sindicatos en Chuquicamata y otros problemas operacionales ocurridos en el primer semestre.

Los costos directos (C1) fueron levemente superiores a los de 2018 (1,8%) debido a la menor producción, lo que fue compensado con la implementación de un potente plan de ahorro; menores gastos en servicios, renegociaciones de contratos críticos, proveedores low cost y el incentivo al uso de bodegas extracontables.

El costo neto a cátodo, alcanzó los 225 c/lb, 2,8% menos que el año anterior. Esta positiva cifra se debe a los menores gastos no operacionales (castigos, provisiones y otros) y a la venta de la filial GNL Mejillones, que responde a la definición de la compañía de poner foco en el negocio principal, la producción de cobre.

En los resultados, destacan los esfuerzos comprometidos y cumplidos para el segundo semestre. Los costos C3, por ejemplo, fueron 19% más bajos que en el primer semestre. Mientras, la producción de la segunda mitad del año creció en 24%, un salto que se debió a la mayor continuidad operacional y mejor gestión. Gracias al esfuerzo hecho en el segundo semestre, los excedentes por US$ 318 millones que se generaron en el primero, sumaron otros US$ 1.022 millones en la segunda parte del año, hasta alcanzar los US$ 1.340 millones.

La generación de caja operacional (Ebitda), en tanto, llegó a US$ 4.043 millones, US$ 653 millones por debajo del año pasado, con un margen de 32%. La variación obedece al precio del cobre y a la menor producción.

A pesar del complejo escenario actual, Codelco logró un financiamiento adicional de largo plazo por US$ 2.000 millones, a 10 y 30 años, lo que fortaleció la posición de caja en el balance. Con esto, la razón de endeudamiento de la estatal quedó en 4,06 veces.