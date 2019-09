Codelco emite bonos por US$ 2.000 millones y refinancia deuda de corto y mediano plazo

Minería

Esta operación, según señaló la propia minera estatal, le permitirá financiar sus proyectos estructurales, al mismo tiempo que alivianar su perfil de amortizaciones de deuda para el periodo 2020-2023.

Codelco anunció hoy en New York una exitosa colocación de bonos por un total de US$ 2.000 millones. El primero, por US$ 1.100 millones, a 10 años plazo, mientras que el otro por US$ 900 millones, a 30 años plazo, con rendimientos de 3,02% y 3,71%, respectivamente.

Las tasas obtenidas representan diferenciales de 130 y 155 puntos base sobre el bono del tesoro americano en cada plazo. De acuerdo a lo informado por la compañía, se recibieron órdenes de más de 250 inversionistas, y hubo una sobresuscripción de cuatro veces. Las tasas de emisión son las más bajas obtenidas por Codelco en su historia para cada plazo.

Junto con la colocación, la cuprífera del Estado lanzó una oferta de compra por un monto agregado de hasta US$ 639 millones para los bonos con vencimiento 2020, 2021, 2022, y 2023.

Esta es la tercera vez entre 2017 y 2019 que la compañía emite deuda de largo plazo para refinanciar deuda de corto y mediano plazo, con el propósito de calzar el perfil de amortización de su deuda con el periodo en que los proyectos estructurales ―entre ellos Chuquicamata Subterránea, Nuevo Nivel Mina, Rajo Inca y Traspaso Andina― estén en plena producción.

Según comunicó Codelco, la transacción de emisión y recompra de bonos es liderada por los Bancos HSBC Securities (USA) Inc, JP Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc., and Scotiabank.

"Las condiciones de esta nueva colocación reflejan la confianza de los inversionistas en la Corporación y sus proyectos de desarrollo", sostuvo el vicepresidente de Administración y Finanzas, Alejandro Rivera.