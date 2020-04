Minería

En medio de las exigencias de Codelco para financiar su ambiciosa carpeta de proyectos estructurales, y aprovechando las condiciones que presenta el mercado de deuda, la cuprífera estatal informó este miércoles que buscará emitir bonos en dicho mercado. Según detalló, lanzó esta mañana en Nueva York una colocación de bonos a 11 años plazo cuyos resultados se conocerán cerca de las 16 horas.

A través de un comunicado, la empresa sostuvo esta operación le permitirá fortalecer aún más su posición de efectivo para hacer frente a la actual incertidumbre de mercado y, al mismo tiempo, seguir completando el financiamiento de sus proyectos estructurales.

Explicó que con esta emisión la compañía "fortalece aún más su liquidez y mantiene su estrategia de calzar el perfil de amortización de su deuda con el período en que los proyectos estructurales -entre ellos Chuquicamata Subterránea, Nuevo Nivel Mina, Rajo Inca y Traspaso Andina- estén en plena producción".

El vicepresidente de Administración y Finanzas de la minera estatal, Alejandro Rivera, aseguró que "Codelco mantiene una sólida posición de caja y esta emisión permitirá consolidarla aún más. Esto, sumado a un bajo perfil de amortizaciones para éste y los próximos años, nos permitirá enfrentar de mejor manera la incierta evolución de la actual crisis de mercado".

La transacción de emisión fue liderada por los bancos BNP Paribas, HSBC Securities (USA) Inc, Mizuho Securities, and Scotia Capital (USA) Inc.

El 1 de abril la clasificadora de riesgo S&P recortó la clasificación crediticia de Codelco desde A+ a A tras ajustar sus estimaciones en el precio del cobre, dejando además a la empresa con una perspectiva "estable". Según señalaron en ese momento, considerando que la caída del precio del cobre presiona las arcas de la cuprífera, se advierte un déficit de hasta US$ 800 millones para el 2021.

Sin embargo, la estatal reaccionó a la acción de la clasificadora, recalcando que la empresa tiene una posición de caja cercana a los US$ 3 mil millones, que sumado a un adecuado perfil de amortizaciones, le permite enfrentar con tranquilidad la actual coyuntura de mercado.

Según los últimos resultados reportados por la empresa, el año pasado alcanzó US$ 1.340 millones en excedentes para el Estado, inferior a los US$ 1.696 millones anotados en 2018. En el resultado influyó la menor producción y la baja en los precios.