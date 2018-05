Minería Codelco gana disputa ante el TC por extracción de litio en Maricunga En fallo dividido, el órgano desestimó solicitud presentada por minera Salar Blanco. El salar de Maricunga es el segundo en importancia en el país después del de Atacama, sin embargo, a la fecha no existe explotación comercial de minerales, a pesar de que hay al menos cinco empresas que tienen pertenencias en la zona. Es más. La única firma que cuenta con los permisos especiales para extraer litio es Codelco, cuya autorización por parte del Ministerio de Minería fue justamente materia de una denuncia por parte de Minera Salar Blanco ante el Tribunal Constitucional, institución que finalmente decidió no aceptar la solicitud de la empresa ligada al empresario Martín Borda. En un fallo dividido, que contó con los votos a favor del presidente de la segunda sala, Iván Aróstica, junto a Nelson Pozo y Gonzalo García; y en contra de María Luisa Brahm y Cristián Letelier, el organismo definió que “se torna inequívoco que la controversia que es presentada a este Tribunal Constitucional es una materia propia de la competencia del juez del fondo, recurrible a través de los medios de impugnación que le franquea la ley al actor, como ha hecho precisamente ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en cuya competencia se encuentra la decisión del asunto en cuestión”. De esta manera, el recurso por el cual Minera Salar Blanco acusa a la Corporación de bloqueo tras la autorización recibida por el gobierno anterior, vuelve a la Corte de Apelaciones, donde la empresa había presentado con anterioridad un recurso de amparo económico. Cabe recordar que la minera privada, que también tiene entre sus propietarios a la compañía australiana Lithium Power International y la canadiense Bearing Lithium Corp, ya ha presentado recursos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y ante la Contraloría recursos en contra del permiso otorgado a Codelco, los que también han sido rechazados. Un fallo contundente A través de un comunicado, fue el consejero jurídico de la estatal, Nicolai Bakovic, quien calificó este fallo como un “contundente respaldo a la seriedad y legitimidad de todas las gestiones que, por más de dos años, han desarrollado Codelco y el Ministerio de Minería para cumplir con el mandato presidencial de desarrollar un proyecto de litio integral y sustentable en el salar de Maricunga”. La estatal apuntó a que no existe discriminación en contra de Salar Blanco, ya que “la exploración y explotación de los recursos en cuestión, son privativos del Estado”, aseguraron. Noticias Relacionadas Minería Tribunal Constitucional rechaza recurso contra Codelco por extracción de litio en Maricunga Minería Prokurica no descarta que presidencia de Codelco sea asumida por una mujer Minería “Esperamos crear una relación de cooperación con el grupo Pampa”

