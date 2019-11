Codelco impulsa plan para aumentar en US$ 1.000 millones los excedentes por año a partir de 2021

Minería

Por otro lado, los excedentes de Coldeco al tercer trimestre, informó el vicepresidente ejecutivo de la estatal, alcanzaron los US$ 603 millones.

Durante esta mañana, el presidente ejecutivo de Codelco, Octavio Araneda, entregó los resultados de la compañía correspondientes al tercer trimestre de este año y presentó los lineamientos de un plan de transformación que iniciará la empresa, el que contiene una serie de bajadas en cada una de las divisiones de la corporación.

Araneda señaló que uno de los objetivos principales del proceso es aumentar el aporte que la minera hace al Estado. Por eso, busca aumentar en US$ 1.000 millones los excedentes por año a partir de 2021, en base a lo que tienen planificado. Esto se logrará fundamentalmente bajando los costos

Luego agregó que un primer paso en ese camino será intentar sumar US$ 400 millones de excedentes en 2020, en base a lo que está planificado.

Como segunda meta, el ejecutivo indicó que la compañía tiene una cartera de US$ 40.000 millones en distintas inversiones para los próximos diez años. El objetivo es reducir en 20% el gasto en inversiones y ahorrar en 10 años US$ 8.000 millones en Capex.

"Estos recursos nos ayudarán a financiar nuestros proyectos y a cumplir nuestra promesa de alargar la vida de Codelco por al menos otras cinco décadas", explicó Araneda.

Consultado sobre si esto implicará no realizar algún proyecto, afectando la producción futura, dijo que el objetivo es hacer lo que está planificado, ahorrando 20%.

El presidente ejecutivo agregó que la transformación operacional, organizacional y cultural de la compañía buscará, además, adquirir un estándar mundial en materia de sustentabilidad, transparencia y probidad, innovación y desarrollo de las personas, todos temas igualmente estratégicos para el futuro de Codelco, según dijo.

Efectos marginales

Consultado sobre la situación país, dijo que "el compromiso nuestro es aportar recursos para las necesidades del país, por lo tanto lo que a nosotros nos llega de lo que está pasando, es una fuerte motivación y urgencia por mejorar lo que hacemos. Por lo tanto, eso le da mucho más sentido y nos ayuda a embarcar a toda nuestra gente en este gran esfuerzo que vamos a tener que hacer para lograr esta transformación", dijo porque requerirá esfuerzos.

Araneda dijo que no han tenido mayores efectos en producción producto de la crisis, aunque les presentó desafíos en materias de continuidad operacional, dadas algunas complejidades en los traslados del personal.

De todos modos dijo que han tenido un alza en los niveles de mineral en stock por dificultades para hacer despachos en puertos, pero que han cumplido con sus compromisos comerciales.

Sobre cómo puede afectar la situación en la capitalización de la empresa, Araneda dijo que "no puedo hablar por el ministro de Hacienda, ni me corresponde de hablar de lo que debiera o no hacer el Estado. Lo que a nosotros nos corresponde hacer es reducir el gasto en Capex y aumentar excedentes para intentar financiar todo esto. Si el Estado pudiera capitalizar, bienvenido sea, pero el esfuerzo nuestro es financiar esto con la propia generación de recursos".

Bajan los excedentes

El máximo ejecutivo de Codelco también entregó los resultados de la empresa, señalando que se lograron US$ 603 millones en excedentes a septiembre, los que se comparan con US$ 1.418 millones del mismo período comparable.

"El menor precio del cobre nos impactó en US$ 729 millones menos", dijo Araneda, aunque también influyó menor producción y mayores costos de la primera mitad del año, por diversos factores.

El ejecutivo explicó que el tercer trimestre se logró un alza en los niveles de producción frente a los primeros dos períodos de este año. Así se elaboraron 410 mil toneladas de cobre, 6% más que el tercer trimestre de 2018. Con esto, se totalizan 1.120.000 toneladas de cobre fino acumuladas.

La baja en las leyes de cabeza, las lluvias de febrero, la huelga en Chuquicamata de 14 días en junio y menores niveles de tratamiento explican esta menor cifra.

En términos de Ebitda, la generación de caja operacional alcanzó los US$ 2.553 millones, con un margen de 29%. Esto se compara con los US$ 3.544 millones del año anterior.