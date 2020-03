Minería

La acción de la estatal sería una señal hacia los sindicatos para contener las presiones sobre extremar medidas contra contagios.

Aunque en noviembre pasado Codelco se trazaba la meta de reducir en 20% el gasto en inversiones y ahorrar en 10 años un total de US$ 8.000 millones, la extensión del coronavirus y su impacto en el precio del cobre terminó por acelerar abruptamente la urgencia, mientras la minería privada continúa en sus esfuerzos por mantener la continuidad operacional en medio de una creciente amenaza de paralización en las faenas.

En una misiva difundida ayer, el presidente ejecutivo de la cuprífera, Octavio Araneda, dijo tener conciencia de que ésta es una crisis sanitaria histórica y que lo preocupante y doloroso es que esta pandemia no ofrece ninguna claridad de cómo será el desenlace.

"La severa caída en el precio del cobre -de casi 40 c/lb en lo que va de marzo- pone en duda nuestra capacidad de generar recursos y cuestionan también la viabilidad de algunos de los proyectos que hasta ahora impulsábamos con vigor".

El mensaje de Araneda nace en medio de un complejo cuadro. Si bien el viernes la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) se reunió con la administración para abordar las inquietudes que persistían entre los trabajadores, a pesar de las medidas adoptadas por la empresa para evitar contagios, el resultado de la cita para las partes tuvo matices. El domingo la presión escaló cuando los sindicatos de Chuquicamata llamaron a la estatal a disponer cuarentena de sus trabajadores y reforzar las medidas.

A esto se sumó la Federación de Supervisores del Cobre (Fesuc) que señaló ayer que "la detención de las operaciones por un período temporal e indefinido es una realidad que debemos empezar a asumir colaborativamente", proponiendo que la administración de la empresa y sus representantes locales se reúnan con las organizaciones sindicales y en conjunto realicen una detención planificada y segura en los procesos.

Según trascendió, la acción de la estatal sería una señal hacia los sindicatos para contener las presiones y situarlos en el exigente contexto en que camina la empresa, el que también delinearon el viernes cuando se reconoció que se implementarían medidas como disminución de costos y reprogramación de proyectos.

En la estatal se implementaron mesas de trabajo permanentes para monitorear la situación y, aunque existiría apuro por tomar medidas, las decisiones que se tomen serán progresivas.

Codelco tiene una cartera de US$ 40.000 millones en distintas inversiones para los próximos diez años. El directorio aprobó recientemente el plan de inversiones para este año, que llegará a US$ 3.650 millones. De ellos, US$ 1.617 millones estarán destinados para avanzar en los proyectos estructurales.

La revisión tiene más sustento si se considera, según comentan fuentes, que los precios del cobre que se proyectaron para esas iniciativas están lejos de los números que hoy alcanza el metal rojo. Una muestra de ello es que a fines del año pasado, Codelco estimaba que el precio del metal promediaría US$ 2,6 - US$ 2,8 por libra en el mediano plazo.

Consultado, Juan Carlos Guajardo, director de Plusmining, plantea que hay un primer nivel donde hay más espacio para realizar ajustes que es la revisión de proyectos internos de las divisiones como redefinir la adquisición de equipos a través de planes de mantención más intensos, a lo que se suman los proyectos que no están en construcción. Sin embargo, las iniciativas que ya están en marcha tienen poco margen, dice.

Freeport suspende entrega de dividendos

Freeport-McMoRan -que en Chile opera El Abra- anunció que, en respuesta a la pandemia de Covid-19 y las incertidumbres económicas globales resultantes, su directorio suspenderá el dividendo trimestral en efectivo de US$ 0,05 por acción previamente planificado para el 1 de mayo de 2020.

La declaración y el pago de dividendos futuros queda a discreción del directorio y dependerá de los resultados financieros, los requisitos de efectivo, las condiciones económicas mundiales y otros factores que se consideren relevantes, informó la compañía.

La firma también anunció que ha emprendido una revisión agresiva de los planes en cada una de sus operaciones globales de cobre y molibdeno para lograr reducciones en todos los factores de costos y gastos de capital para lograr el flujo de efectivo máximo en las condiciones actuales del mercado.

Los planes operativos revisados pueden resultar en reducciones temporales en la producción de cobre y molibdeno en las operaciones en las Américas que se ven desafiadas por los bajos precios de las materias primas, señaló la compañía.