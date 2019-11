Codelco presenta millonaria demanda de indemnización de perjuicios en contra de empresa de logística

Minería

La estatal presentó el viernes esta acción por daños derivados del término de un contrato de transporte y logística de la empresa Logística Linsa S.A. Sólo en demandas laborales Codelco tuvo que pagar por subrogación $405 millones en 2018 y en lo que va del 2019, otros $365 millones.

Más aristas se abren en Codelco luego de que el domingo en una investigación periodística de Canal 13 se acusara una situación de conflicto de interés no informada del expresidente ejecutivo de la estatal, Nelson Pizarro. En un carril diferente, la cuprífera anunció hoy que el viernes presentó una demanda millonaria de indemnización de perjuicios en contra de la empresa Logística Linsa S.A.

Esto, según informó la cuprífera, por daños derivados del término de un contrato de transporte y logística, firmado en julio de 2017, con una vigencia de seis años, y que fue terminado anticipadamente por la Corporación el pasado 14 de junio. La firma cuestionada prestaba servicios a la estatal de logística de entrada, es decir, suministro de equipos, repuestos e insumos para la producción, bodegaje transitorio, movilización y distribución desde Santiago a los centros de trabajo en otras regiones.

"La Gerencia de Abastecimiento de Codelco comenzó a recibir, a fines del año pasado, avisos de reclamaciones de trabajadores de Linsa, por el no pago de sus remuneraciones, lo que llevó a la cuprífera a retener parte de sus pagos. Sin embargo, en junio de este año, se conoció una notoria insolvencia por parte de Linsa. Los problemas financieros de la empresa de logística se acreditan con más de 512 documentos impagos y casi nueve mil deudas previsionales informadas por Dicom", explica la empresa en una declaración.

Además, la cuprífera precisó que fue notificada en julio de que Linsa no sólo no ha pagado a terceros y a sus trabajadores, sino que no ha cumplido con el pago de impuestos, por lo que mantiene una deuda de $4.300 millones con la Tesorería General de la República. Esta última notificó a Codelco de un embargo por esa misma suma, por lo que la empresa estatal debió traspasar al Fisco una cifra cercana a los $500 millones. Como resultado de la terminación del contrato, Codelco procedió al cobro de boletas y pólizas de garantía.

Codelco detalla que dados los problemas financieros de Linsa, en cumplimiento de la legislación laboral por subcontratación, ha debido hacerse cargo del pago de obligaciones laborales y previsionales de al menos 122 trabajadores de Linsa.

"En la mayoría de estos procesos los representantes de la empresa de logística ni siquiera comparecieron a responsabilizarse frente a sus empleados, quienes han enfrentado numerosas dificultades para notificar a su empresa. Por el contrario, Codelco ha comparecido, en cumplimiento de la legislación laboral vigente, impidiendo que los trabajadores sufran aún más perjuicios de los ya producidos por su empleador", aseguran.

A raíz de estas demandas laborales, Codelco tuvo que pagar por subrogación $405 millones en 2018 y en lo que va del 2019, otros $365 millones. A esto se suman demandas laborales de los trabajadores de Linsa o de las empresas del holding, pendientes a esta fecha, por la suma de $1.565 millones.

En cuanto a la acción presentada por Codelco, la cuprífera indicó que es representada por el estudio Carey & Cia, quienes solicitaron a los tribunales que se condene a Linsa por los múltiples perjuicios causados, entre otros, por multas estipuladas en el contrato; por los mayores costos que significó para la estatal encargar la continuación de los servicios a nuevas empresas contratistas; por pérdidas y mermas materiales; y por los montos que ha desembolsado y que deberá seguir costeando, debido a las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores de Linsa.

Además, solicitó que las garantías y pólizas cobradas por Codelco, así como cualquier otro monto que ésta tenga derecho a retener en virtud del contrato, se impute total o parcialmente al monto de los perjuicios a los que la empresa de logística sea condenada.