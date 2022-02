Codelco y efecto de invasión a Ucrania en el cobre: "Tenemos que estar muy atentos a ver qué pasa"

Minería

En el marco de la entrega de resultados, el presidente ejecutivo de la minera, Octavio Araneda, abordó el estado de los proyectos y si está dispuesto a continuar en la compañía.

En el marco de su entrega de resultados, Codelco se refirió este viernes a los efectos en el mercado del cobre producto de la invasión de Rusia en Ucrania, recalcando que hasta el momento el precio del metal rojo se ha mantenido estable a pesar de los movimientos que sí han marcado en la última jornada al petróleo o las Bolsas.

"Es muy difícil saber qué pueda ocurrir. Creo que si esto tiene un efecto de corto plazo, Dios quiera que sea así, la incertidumbre que generaría sería menor, pero tenemos que ver qué va a pasar. Tenemos que seguir atentos a esto", sostuvo el presidente ejecutivo de Codelco, Octavio Araneda, en conferencia de prensa.

Según explicó, desde el punto de vista de las ventas, el efecto para Codelco no sería muy significativo directamente dado que el mercado ruso es uno muy poco importante como destino de la producción de cobre de la estatal. Pero, advirtió: "Sin duda que un conflicto tan significativo y relevante puede tener muchas derivadas y tenemos que estar muy atentos a ver qué pasa con eso".

En esa línea, sobre el panorama de precios que se avecina para este año considerando la crisis que está aún en desarrollo, la cuprífera precisó que previo a esta situación tenían una visión de precio de corto plazo entre US$ 4 y US$ 4,5. "Tenemos que ver qué pasa con esta incertidumbre que se genera ahora", insistió Araneda.

Mientras, en relación al precio promedio que están estimando, el vicepresidente de Administración y Finanzas, Alejandro Rivera, detalló que efectivamente sus proyecciones del precio del cobre para este año estaban en torno a US$ 4 que es parecido al consenso mercado. De acuerdo al ejecutivo, "esto tiene que ver principalmente con un bajo nivel de stock y alta demanda a pesar de que la demanda principal de nuestro principal demandante China este año se espera que sea menor, pero sería compensado por la zona de Europa y Estados Unidos".

"Lo que pase después de este conflicto es difícil predecir, pero los fundamentos permanecen bastante buenos y nosotros esperamos que el precio del cobre se mantenga en los niveles", dijo.

Megadesaladora y otros proyectos

En su presentación, Araneda también abordó la megadesaladora del Distrito Norte que sigue en compás de espera en medio de diversas dudas que han caracterizado su proceso de licitación y posterior adjudicación.

"En el caso del Distrito Norte estamos pronto a iniciar la construcción, esperamos, estamos en las revisiones finales del contrato de la planta desaladora del Distrito Norte, un proyecto muy relevante que está en el marco de nuestros compromisos de desarrollo sustentable. Iniciamos ya algunas obras tempranas para la construcción. Nos interesa mucho poder despegarlo rápidamente para poder tener esta solución y reducir el consumo de agua de cordillera", comentó Araneda.

Más tarde, consultado por la iniciativa, el timonel de la estatal puntualizó que están trabajando en ultimar los últimos detalles de un contrato que es bastante complejo. "Una fecha va a depender de cómo se vayan resolviendo esos temas. Nosotros esperamos que eso se pueda resolver ojalá durante el primer semestre", adelantó, aunque declinó informar las empresas que en definitiva se adjudicaron la iniciativa aludiendo a que se mantiene en confidencia mientras no logren acordar el contrato y hacerlo público.

Araneda también confirmó que en el presupuesto de año tienen considerado una mantención mayor de la caldera del horno flash de la fundición de Chuquicamata y que esto no tiene un efecto en menor producción de cobre. Sin embargo, sí tiene una variación en la cartera, lo que les significará una menor producción de cátodo y una mayor venta de concentrado. Mientras, a nivel global, dijo que la producción de cobre del año 2022 está bastante en línea con lo que han hecho en los últimos dos años.

Otro de los temas que ha ocupado la atención de la estatal en los últimos meses han sido los arbitrajes emprendidos ante la Cámara de Comercio Internacional y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por el proyecto de Llurimagua en Ecuador.

Según recordó este viernes la minera, el proyecto tiene una larga historia que comenzó en 2010, cumpliendo luego con el proceso de exploración que estaba considerado en los acuerdos con Ecuador el año 2016. "Ahí lo que correspondía era pasar a una etapa ya no de exploración sino que etapas de evaluación que tiene que ver con proyectos de prefactibilidad y factibilidad. Desgraciadamente no hemos podido avanzar esa etapa. No hemos podido lograr concretar algunas acciones que requeríamos de parte de nuestra contraparte (gobierno ecuatoriano) y producto de eso iniciamos dos procesos arbitrales", dijo Rivera.

Y enfatizó: "Esos dos procesos arbitrales ya están instalados y están en curso y en realidad lo que nosotros quisiéramos es lograr llegar a acuerdo con el gobierno y seguir adelante con el proyecto".

Situación financiera

Ya en materia financiera, Rivera afirmó que el año 2021 cerraron con una deuda financiera bruta cercana a los US$ 17.500 millones y con una caja de US$ 1.500 millones. En esa línea, agregó que es una cifra que lograron mantener parecida a lo que tenían el año 2020 y proyectaron al año 2022. Pero, el ejecutivo advirtió que los niveles de inversión que tiene considerado la Corporación son importantes, superando los US$ 40 mil millones en los próximos 10 años.

"La fuente de financiamiento de la estatal son básicamente tres: deuda, la generación de caja propia y los aportes del Estado. La contribución que hizo el Estado llegó hasta el año 2019, por lo tanto, es muy difícil pensar que en ausencia de nuevas contribuciones de capital podamos bajar la deuda sino que vamos a tener que hacer un tremendo esfuerzo para no subirla", admitió.

Araneda: "Ahí voy a estar"

Consultado por si le gustaría seguir en la presidencia ejecutiva, considerando que en mayo se renueva el directorio de la empresa con un nuevo presidente nominado por el próximo gobierno, Araneda señaló que la cuprífera tiene un gobierno corporativo que lleva bastante tiempo, es sólido y muy profesional. Y, además, tiene un directorio que define los cargos de los ejecutivos principales. Así, dijo, el presidente ejecutivo es básicamente un gerente general y la dirección de la empresa la tiene el directorio.

Y reconoció: "Yo llevo, desde que hice mi primera práctica profesional, 40 años relacionados con Codelco. Le tengo mucho cariño a la empresa y soy una persona que va a estar siempre disponible a contribuir a lo que sea. Toda mi vida he estado en Codelco y soy muy agradecido, así como todas las personas que trabajamos en Codelco. Lo que el directorio de la Corporación defina, ahí voy a estar".