Conflicto Codelco-Contraloría: Gobierno presentará proyecto de ley exclusivo para definir la forma de fiscalizar a la empresa

Minería

El ministro de Minería, Baldo Prokurica, aseguró que queda poco espacio para que el precio del cobre siga bajando por lo que debiera producirse un rebote. "Esta guerra comercial ha sido nefasta", reconoció.

Luego de que el Presidente Sebastián Piñera solicitara estudiar un proyecto de ley para buscar la forma de cómo fiscalizar Codelco, el gobierno ya definió la mejor forma de cumplir la petición del madantario.

En medio de las duras declaraciones entre el presidente ejecutivo de la estatal Juan Benavides y el ministro de Minería, Baldo Prokurica, por el conflicto que mantiene la cuprífera con Contraloría, el secretario de Estado señaló hoy que los técnicos están trabajando en la materia, reconociendo que "no es un tema simple y yo creo que va a demorar bastante tiempo para poder tener el proyecto definitivo". Pero dejó en claro que ya tomaron la decisión de seguir un camino propio, ya que la iniciativa irá más allá de la reforma a Cochilco que se está preparando hace meses.

"Ya hemos tomado la decisión de tomar un camino propio. No sólo de trabajarlo en el proyecto de ley en que estamos ya hace meses, que es el proyecto de modificación de Cochilco. Vamos a intentar hacerlo en un proyecto propio para que resuelva estas diferencias que a nuestro juicio no le hacen bien ni a la principal empresa del Estado, que es Codelco, ni tampoco a una instirucion tan importante como es la Contraloría. Y, además, Cochilco que tiene un rol muy fundamental en fiscalizar y aprobar los proyectos de las empresas mineras del Estado", aseguró tras participar en la firma de un convenio de transferencias de pertenencias de la gran a pequeña minería.

Al respecto, al ser consultado por el proyecto que reforma Cochilco cuyo ingreso al Congreso se comprometió para este mes, evitó confirmar si finalmente se presentará en los próximos días. Prokurica se limitó a comentar que "se va a ingresar luego" . "Estas cosas son más complejas de lo que uno piensa. Espero que sea lo más pronto posible porque eso es un tema que está bastante terminado", indicó.

"Esta guerra comercial ha sido nefasta"

El escenario del cobre teniendo en cuenta la guerra comercial entre Estados Unidos y China también fue un tema comentado por la autoridad.

"Esta es una pregunta muy compleja y una respuesta aún más compleja porque en forma permanente como Ministerio hemos estado planteando que el precio del cobre hoy día no se maneja por la oferta y la demanda que es lo que todos entendemos en las clases mínimas de economía", dijo.

En esa línea, sostuvo que el precio del cobre hoy está dado por la inestabilidad que produce la guerra comercial. "Cada vez que el presidente de Estados Unidos pone en Twitter que va a subir los aranceles a China, el precio del cobre se desploma. Sólo en dos meses atrás, en 10 días, bajó nueve centavos. Este es uno de los precios más bajos del último tiempo a pesar de que los stocks de cobre son los más bajos de los últimos 17 años".

Prokurica explicó que no hay proyectos mineros nuevos y, por lo tanto, a pesar de la electromovilidad que será intensiva en el uso del cobre y que la industria en general de la electrónica es muy demandante de cobre, el precio ha seguido bajando. Sin embargo, sostuvo, "creemos y hemos estado en una reunión hace poco con Cochilco - que es nuestro organismo del Estado que predice el precio del cobre en el futuro- que (dice que) ya hay muy poco espacio más para bajar y que lo más probable que debiera ocurrir es que debiera haber un rebote como ocurrió en otras épocas de bajas de precio y es lo que nosotros esperamos en esta situación".

"Ojalá que con motivo de la COP25 y de la Apec podamos tener puentes para que las grandes potencias puedan acercar posiciones y no seguir con esta guerra comercial que a nuestro juicio no beneficia a nadie. En este minuto, está perjudicando no sólo a los países como Chile que exporta commodities sino que también está perjudicando al propio Estados Unidos y a China y al mundo entero. Por lo tanto, aquí se aplica que sólo los convenios y los acuerdos son fructíferos. Las guerras y está guerra comercial ha sido nefasta y ha sido muy lesiva para los interés de Chile y el mundo entero", comentó.