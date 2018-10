Contralor respalda acuerdo SQM-Corfo: "se ajusta a la legalidad"

Minería

Contralor explicó el proceso de toma de razón del acuerdo que permitió aumentar la cuota de SQM.

En el marco de la comisión investigadora del contrato entre Corfo y SQM, el contralor Jorge Bermúdez salió a explicar cómo se dio la toma de razón del documento que permitirá -en definitiva- que la minera pueda producir litio hasta 2030.

Bermúdez señaló que la toma de razón es un análisis para determinar si el acto bajo el análisis está ajustado a derecho.

Ante los diputados, Bermúdez explicó que la Contraloría realizó un estudio de la legalidad de la actuación, ocasión en la que hizo observaciones de detalle a dicho contrato de 222 páginas, según informó la Cámara de Diputados.

“Nosotros hicimos un análisis jurídico y determinamos que se ajusta a la legalidad”, indicó tras hacer un recorrido por los hitos del caso.

Agregó que la Contraloría no hace un análisis de si el contrato se pudo haber firmado en mejores condiciones o no. Este proceso tampoco “analiza si se obtuvo el mejor precio o era lo deseable desde otro punto de vista reputacional o imagen país”, explicó, y agregó que ese tipo de cosas no las podía decir Contraloría.

De todos modos, aseguró que este tipo de vínculos carecen de regulación, ya que no contienen limitaciones mayores, destacó en la Cámara de Diputados.

Agregó que cuando uno mira el contrato, básicamente lo que hay es la ley orgánica de Corfo y luego lo que negocia la agencia, “bien o mal”, con su contraparte.

“No hay una limitación mayor a, por ejemplo, que hubiera una cláusula que dijera que vamos a tener un precio muy por debajo del valor de mercado. Obviamente hay principios generales que deberían regir, pero falta una institucionalidad, probablemente una ley de minería no metálica, y luego una institucionalidad más fuerte que ayudase a la fiscalización de este tipo de contratos”, dice.

A su vez, los diputados pidieron a la Contraloría revisar los contratos de Corfo con Albemarle -para el cual se está comenzando un arbitraje- y el de la Fiscalía Nacional Económica con Tianqi para ingresar a SQM, que ayer -hicieron ver los representantes- se estaba discutiendo en el Tribunal Constitucional.

El contralor dijo que se han realizado ocho auditorías a Corfo, aunque no específicamente a estos contratos. “Si los parlamentarios lo solicitan o si es una conclusión de esta comisión investigadora, nosotros no solo podríamos, sino que tendríamos que hacer ese trabajo. Sin ir mas lejos, la auditoría que se hizo de Codelco fue parte de un requerimiento parlamentario”, dijo.