Contraloría y Codelco no logran acuerdo y juicio podría extenderse hasta por cinco años

Minería

Las posiciones entre las partes se encuentran muy alejadas, por lo que se dejó el tema en manos de la justicia.

Sin acuerdo terminó la audiencia de conciliación que había citado el 25° juzgado civil de Santiago para buscar un acuerdo entre Codelco y Contraloría, debido a la denuncia realizada por la cuprífera ante las diferencias que existen con el rol del órgano fiscalizador y la aplicación de la legislación que rige a la firma estatal.

Según explicó el abogado de Codelco, Pedro Pablo Gutiérrez, las conversaciones se realizaron en un buen ambiente, pero las posiciones se encuentran muy alejadas, ya que se trata de definir si usa la Ley de compras públicas, como alega la Contraloría, o la Ley de Codelco, como argumenta la empresa.

Ante esto, las partes prefirieron dejar la decisión en manos de la justicia.

"Habría que llegar a un acuerdo sobre si se aplica o no una ley particular a Codelco, o la ley de compras públicas, que Codelco estima que no se le aplica, porque tiene normas particulares en su ley orgánica. Y esa diferencia, las partes estamos de acuerdo en que es muy difícil llegar a un consenso, porque tenemos opiniones muy divergentes", explicó Gutiérrez.

En este escenario, el juzgado tendrá que definir en un par de semanas si requerirá a las partes presentar pruebas en su defensa, o no. De no considerarlo, el fallo se estima que podría ocurrir incluso a fines de este mismo año.

Sin embargo, su duración podría extenderse más allá de los cuatro años, ya que luego las partes pueden concurrir a la Corte de Apelaciones, y posteriormente, a la Corte Suprema.