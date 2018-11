Corfo alista arbitraje contra Albemarle y asegura que no sienten presión

Minería

Agregó Sichel que la próxima semana se cumple el mes para iniciar el arbitraje internacional y "estamos trabajando con un equipo jurídico manejado por Andrés Jana para preparar el arbitraje y la propuesta de árbitros".

Días clave se asoman para el contrato de la Corfo con Albemarle para la explotación del salar de Atacama. Luego que en octubre la Corporación concretara la decisión de someterse a un arbitraje con la norteamericana, al no lograr un entendimiento respecto a una definición del precio preferente del 25% de su producción de litio, hoy el vicepresidente ejecutivo de la Corfo, Sebastián Sichel, confirmó que la próxima semana se presentará la solicitud.

"Nos vamos a ir a arbitraje y ahí vamos a mantener la postura de pelear por el mejor precio para que se produzca específicamente en Chile una industria de valor agregado", indicó hoy en Antofagasta.

Sobre los integrantes del equipo indicó que se debe evaluar que no tengan conflictos de interés y que no hayan estado asociados minería.

Consultado por eventuales efectos que estaría provocando este conflicto en Chile, considerando que Albermarle congeló hace unas semanas un proyecto de expansión en el país, el vicepresidente ejecutivo dijo tener la sensación de que como en toda empresa ellos tienen que desarrollar sus planes de negocio.

"Es una empresa global y sus resultados en el mundo son claves. Lo que tenemos que decir es que la idea como Estado es bastante clara. Acá en Chile los compromisos se cumplen y, por lo tanto, la relación con la Corfo es independiente de futuras inversiones en la medida que cumplan o no cumplan los contratos", dijo.

La autoridad enfatizó que las decisiones de inversiones individuales del desarrollo de sus negocios le corresponden a la empresa y ellos verán las decisiones de los cumplimientos de los contratos en base a sus planes. "Nosotros seremos estrictos, vamos a velar por el cumplimiento de los contratos y por proteger los intereses del Estado de Chile", reiteró.

Sichel incluso descartó que el organismo que preside se sienta presionado: "Nosotros como organismo y como gobierno tenemos una sola presión que es darle cabal cumplimiento al contrato y que los recursos de litio generen una industria de valor agregado en Chile. Si no se cumplen esos objetivos, no hay misión que valga la pena porque nosotros no vamos a cambiar de decisión".

Además, indicó que desde que solicitaron el arbitraje no han tenido reuniones con la contraparte.

En cuanto a la diferencia de precios que estaría en disputa, Sichel explicó que "la cláusula dice precio más bajo de acuerdo al mercado fob (precio de mercado) y hay que discutir cuál es precio de salida más barato que ellos venden, por lo que hay dos tipos de discusión como se calcula ese precio. Ellos llegan con una oferta, pero no se ajusta a lo que nosotros vemos. Debe haber una diferencia entre 15% y 20%".