Corfo y Ministerio de Minería firman convenio para la explotación sustentable de los salares

Minería

El acuerdo busca que los objetivos del Comité de Minería no Metálica ahora sean liderados por el Ministerio de Minería.

Con el objetivo de coordinar los esfuerzos del Estado para avanzar hacia un desarrollo económico sustentable en la explotación de litio en los salares, Corfo y el Ministerio de Minería firmaron un convenio para traspasar las funciones y competencias del Comité de Minería No Metálica a este último.

El acuerdo no solo considera la absorción del comité por parte del Ministerio de Minería, también la entrega de recursos por parte de Corfo para la ejecución de actividades relacionadas con el desarrollo sustentable de la industria de la minería no metálica en salares; y el traspaso de los estudios e informes ya elaborados por el Comité. Junto a esto Corfo, a través de sus facultades continuará apoyando en temas de minería no metálica.

Según explica el subsecretario de Minería, Pablo Terrazas, el acuerdo con Corfo busca devolver al Ministerio de Minería el liderazgo en la planificación y ejecución de la política de fomento minero y de protección de las riquezas mineras nacionales.

"El ministerio de Minería tendrá un rol más activo en la elaboración de políticas orientadas a elevar la contribución de la actividad minera al desarrollo nacional. Por ello, hemos acordado con el Vicepresidente Ejecutivo de Corfo, Sebastián Sichel, que la política y la regulación de la minería metálica y no metálica debe estar radicada en el Ministerio de Minería", indicó el subsecretario.

En tanto, el Vicepresidente Ejecutivo de Corfo, Sebastián Sichel, comentó: "Queremos aprovechar las ventajas de la colaboración entre los órganos del Estado para poder gestionar de mejor forma los recursos del sector. En ese sentido el Ministerio de Minería es quien tiene las capacidades y competencias para hacerlo de mejor forma, y como Corfo queremos potenciar con recursos y apoyo este trabajo".

El Comité de Minería No metálica es un organismo constituido dentro de las medidas de corto plazo definidas en la Política del Litio y Gobernanza de los Salares. Parte de sus objetivos es coordinar y establecer con los organismos públicos competentes la coherencia necesaria para la gobernanza integrada y sustentable de los salares.