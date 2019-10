Diego Hernández: "Los empresarios tienen que jugar un rol, pero es secundario comparado con lo que tiene que hacer el mundo político"

Minería

El presidente de la Sonami agrega que "la situación es bastante compleja, bastante grave y requiere un cambio de enfoque urgente".

Con preocupación observa el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Diego Hernández, la crisis que se instaló en la agenda del país desde el viernes. En medio de las diversas movilizaciones sociales, el dirigente plantea que la clave será que a partir de ahora los diversos actores trabajen juntos. "Ahora es necesario avanzar juntos, todos los que estén dispuestos a trabajar por el interés del país, y eso hay que hacerlo rápido", dice. Pero no sólo con una mirada de corto tiempo, sino una también de mediano y largo plazo para que "esto no sea una solución provisoria que no vaya a resultar". Y recalca: "La situación es bastante compleja, bastante grave y requiere un cambio de enfoque urgente".

- ¿Cuáles son las preocupaciones que tiene el mundo empresarial en medio de esta crisis?

- Estamos igual de preocupados que todos. Hay que restablecer el orden. Para eso se necesita dialogar, se necesita todo el mundo político y evaluar qué es lo que está pasando y cómo poder establecer conversaciones para alcanzar la paz social. Y, al mismo tiempo, satisfacer lo que se pueda satisfacer de las inquietudes que tiene la gente. El viernes ya fue un punto de inflexión en toda la agenda polìtica chilena. Ahora tenemos una agenda política distinta, que se debe pensar bien, hay que tener consensos y respuestas rápidas. Esa es la manera de poder alcanzar la paz social y en esto hay que tener la mente abierta y pensar en el bien del país y no de los sectores.

- ¿Qué les dice el gobierno? ¿Les da tranquilidad las decisiones que se están tomando o están en una especie de "shock"?

- Creo que el cambio fue muy violento, tan rápido, que hay muchos sectores que están todavía un poquito desconcertados y no saben hacia dónde apuntar. Creo que lo que hay que hacer es sentarse con los que estén dispuestos y que estén preocupados por los intereses del país y tratar rápidamente de ir tomando decisiones que vayan en la dirección de ir calmando esto e ir viendo cómo podemos responder a estas demandas sociales.

- ¿Es una crisis que costará superar?

- Es una crisis que requiere mucho trabajo para superarla, buena voluntad y apertura de mente. Tiene ciertas condiciones de corto plazo donde hay que tomar decisiones rápido y otras cosas que se van a demorar más, pero que hay que empezar a encaminarla. La agenda esta semana tiene que ser totalmente distinta a lo que veníamos viendo. Hay temas que son más urgentes, como la seguridad, salud, pensiones, sueldos. Y todo el resto pasa a segundo plano. Hay que preocuparse de esos temas.

- ¿Y cuál es el análisis del comité ejecutivo de la CPC en esta materia?

- Creo que en el mundo empresarial las distintas ramas estamos todos más o menos de acuerdo en los temas principales, siempre hay alguna diferencia menores de táctica o de diagnóstico o de plan de acción, pero en lo medular estamos todos de acuerdo.

- El presidente de la Sofofa se abrió a la discusión incluso para revisar impuestos personales. ¿Hay disponibilidad para llegar a ese tipo de acciones?

- Hay una lista grande de posibles temas que podrían ayudar, pero creo que no hay que ir tirándolo de a uno sino que hay que sentarse y negociar. Para eso naturalmente que los empresarios tienen que jugar un rol, pero es un rol secundario comparado con lo que tiene que hacer el mundo político. Y para eso se requiere que la oposición o por lo menos parte de la oposición y el gobierno tenga la apertura de mente para poder sentarse juntos y ver cuál es el interés nacional, porque esto no lo va a ganar un solo lado. Si no se ponen de acuerdo los dos lados o por lo menos parte importante de los dos no vamos a llegar a ninguna parte.

- ¿Es necesario un cambio de gabinete?

- No te voy a decir un cambio de gabinete. Hay que ser un cambio mayor. Un cambio mayor de enfoque. Eso el gobierno no lo puede hacer solo y la oposición tampoco lo puede hacer solo. Estamos lejos de un proceso electoral como para decir 'esperemos las elecciones y el pueblo va a decidir'. Hay que anticiparse.