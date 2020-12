Directorio de SQM aprueba de forma unánime hacer aumento de capital por US$ 1.100 millones

Minería

La búsqueda de recursos está enfocada en los accionistas de la serie B, donde participan fondos extranjeros y AFP. Junta de accionistas se realizará el 22 de enero y busca financiar plan de inversiones del período 2021-2024.

El directorio SQM, la minera no metálica ligada a Julio Ponce Lerou y la china Tianqi, acordó por unanimidad proponer a sus accionistas un aumento de capital por US$ 1.100 millones con miras a financiar su plan de inversiones para el período 2021-2024, el que suma unos US$ 1.900 millones.

Para esto, el 22 de enero se votará la emisión de 22,4 millones de acciones de la serie B de la empresa, donde participan principalmente fondos de inversión extranjeros (a través de ADR) y AFP. Según se informó, esta votación requerirá la aprobación de 2/3 de las acciones de la Serie A, otorgando derechos de retiro a los accionistas disidentes de esa categoría, y una mayoría de las acciones de las Series A y B votando juntas como una sola clase.

Ricardo Ramos, gerente general de SQM.

Aunque esto está enfocado en los accionistas de la serie B, los de la A tienen el poder de veto, porque pueden decidir no aprobar la operación. "Las acciones que se emitan sólo serán ofrecidas preferentemente y en iguales condiciones a todos los accionistas de la serie B", detalló la empresa en un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero.

Ricardo Ramos, gerente general de la empresa, explicó en esa comunicación que "el aumento de capital y materias relacionadas se sujetarán a la condición de que no se ejerza el derecho a retiro por un porcentaje que sea mayor al 0,5% de las acciones Serie A de pago que tengan derecho a participar en la Junta; y la Junta podrá delegar en el directorio de la Sociedad la facultad de renunciar a esta condición".

Según la memoria 2019 de la empresa, en la serie B -que tiene un total 120.376.972 de acciones a las que se sumarán 22.442.580 como máximo si se concreta la propuesta-, los ADR representan casi 32% del total. Las AFP tienen un rol relevante. Entre los 12 mayores accionistas, hay cuatro de administradoras: AFP Habitat, Provida, Cuprum y Capital. Las cascadas tienen una exposición marginal en este grupo.

Fuentes explican que la operación se enfocó en este grupo de accionistas porque esos papeles tienen una liquidez mayor a la de las A.

Plan de negocios

Con la aprobación de esta idea, el directorio de SQM –presidido por Alberto Salas- está dando una señal fuerte por el litio, al desarrollar nueva capacidad de producción para los próximos años, donde la expectativa es que la demanda se triplique de aquí al 2025 y después se vuelva a duplicar al 2030.

En un comunicado, la empresa explicó además de este mineral, también crecerán las capacidades en yodo y nitratos. "La mayor parte de este plan de inversiones se ejecutará en Chile, donde tenemos acceso a grandes recursos naturales como el Salar de Atacama y nuestros depósitos de mineral de caliche. Este plan también incluye las 50.000 toneladas métricas del proyecto de hidróxido de litio Mt. Holland en Australia Occidental, un negocio conjunto 50/50 que estamos desarrollando con nuestro socio Wesfarmers. Creemos que todas estas inversiones son necesarias para crecer y mantener nuestra posición de liderazgo mundial en los mercados de litio, nitrato de potasio, yodo y sales solares", indicó.

En el detalle, cerca de US$ 1.000 millones son para el litio, que sirve de base para baterías de autos eléctricos. A su vez, se espera que la decisión de inversión en Australia se tome el primer trimestre de 2021.

Además, se invertirán aproximadamente US$ 440 millones en caliche, nitratos y yodo, incluyendo un sistema para utilizar agua de mar en una operación.