Directorio de SQM fija reunión extraordinaria de directorio para analizar solicitud de la CMF

Minería

Cita se concretará el 20 de abril, después que el regulador pidiera al directorio pronunciarse sobre si cambios en los estatutos responden al interés social de la empresa.

Una reunión de emergencia debió citar el directorio de SQM liderado por Eugenio Ponce. Esto, después que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) los oficiara y pidiera una serie de antecedentes adicionales para que los accionistas puedan votar los cambios al estatuto que propuso Pampa Calichera.

En una comunicación, Ponce (en la foto) señaló que la cita se concretará el 20 de abril para conocer y dar respuesta a las meterias solicitadas.

La CMF había pedido a la mesa dos cosas: primero, que entregara los fundamentos de la propuesta que se someterá a votación y, segundo, una opinión respecto de si contribuye o no al interés social. Este segundo ha generado debate, dado que no está claro si por la materia en cuestión, la mesa debe manifestar una postura oficial, dado que al no haber una transacción, no es considerada operación entre partes relacionadas (OPR).

Grupo Pampa propuso a principios de abril incorporar una cláusula provisoria hasta 2030, donde se blinda la situación de no-control que tiene la minera. Es decir, ya que Pampa Calichera estará impedida de ejercer el control por el acuerdo que logró con Corfo para terminar los arbitrajes en el Salar de Atacama, ningún otro grupo de accionistas podrá hacerlo. Esto, ante el riesgo que supone la venta del 32% que mantiene Nutrien (ex PCS) en la minera.