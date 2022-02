Enami reporta números azules por primera vez en diez años

Minería

El patrimonio de la compañía pasó de US$ 420 millones a diciembre 2020 a US$ 471 millones en el año 2021.

Un resultado histórico informó Enami para el cierre del ejercicio financiero 2021, al haber alcanzado una utilidad antes de impuesto (RAI) de US$ 34 millones. El monto se compara positivamente con las pérdidas por US$ 99 millones registradas en igual periodo del año anterior. Las cifras son las mejores obtenidas por la empresa desde 2012.

Este mejor resultado "se explica por la implementación de los planes de eficiencia, productividad, austeridad, ahorro y control de inversiones, elaborado por el Directorio y la actual Administración, como así también al manejo financiero y reestructuraciones de su deuda. Todo ello, dentro de las restricciones de movilidad asociadas al Covid-19 durante todo el año 2020", según indicaron en un comunicado.

"Estamos muy satisfechos con los históricos resultados que obtuvo Enami en 2021. La empresa no lograba números azules desde hace una década y esto responde al trabajo que ha hecho el equipo liderado por su vicepresidente ejecutivo para que Enami cuente con una situación financiera solvente que permita proyectar en el tiempo su importante rol de apoyo a la pequeña minería", destacó el biministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet.

Por su parte, el vicepresidente Ejecutivo, Enrique Valdivieso, señaló que "Enami ha demostrado que no solo es un modelo único en el mundo para el fomento y la formalización de la pequeña y mediana minería, sino que además puede ser sostenible financieramente. Y es un doble logro, ya que estos números azules se obtienen pese al duro escenario sanitario, la crisis de la industria de fundición a nivel global y a la paralización de la Fundición Hernán Videla Lira, debido al mantenimiento programado de más de un mes de duración".

Agregó que "el gran resultado alcanzado en 2021 es consecuencia del esfuerzo de todas y todos los trabajadores de Enami, que han sido capaces de impulsar los planes de ajustes y productividad necesarios para revertir la delicada situación financiera de la compañía de los últimos 10 años".



Valdivieso recordó las dificultades que enfrentaron para revertir las continuas pérdidas de Enami y lograr una generación de caja histórica en 2021, como el sostenido incremento del capital de trabajo a consecuencia del alza en los precios del cobre."

"Se le debe exigir a Enami una rentabilidad no inferior al 4% sobre las ventas, de modo de poder hacer las mejoras que necesitan las cinco plantas y la fundición Hernán Videla Lira", subrayó.