Error de Codelco termina por sacarlo de querella por estafa en caso seguros

Minería

Ayer la cuprífera pidió aclarar que sólo dejaría de perseguir responsabilidades respecto a Chilena Consolidada, pero la instancia judicial reiteró que no procede el desistimiento parcial.

Un nuevo problema se asomó en Codelco a pesar de lograr el lunes la devolución de US$ 22 millones por parte de Chilena Consolidada en el marco del denominado "caso seguros". La estatal se desistió -por un error propio- de la querella por estafa que presentó el 13 de enero ante el Juzgado de Garantía de Calama donde buscaba responsabilidades por el sobreprecio en las pólizas de seguros que algunos sindicatos tenían pactados durante 14 años.

Considerando que el acuerdo alcanzado con Chilena Consolidada contempla excluir a la aseguradora de dicha querella, que busca responsabilidades penales en el polémico caso, Codelco presentó el mismo lunes al Tribuanal el desistimiento "respecto de la aseguradora, sus sociedades relacionadas y los actuales directores y empleados de éstas y aquella", la que fue visada 24 horas después por la instancia judicial. Así, el Tribunal dejó a la estatal "por desistida de su querella en contra de todos quienes resulten responsables".

Sin embargo, según trascendió, en algunas organizaciones sindicales la acción de la estatal generó ruido, ya que la lectura de algunos trabajadores apuntaba a que también se eximía a los dirigentes que pudiesen estar implicados en el caso. Esto también implicaba dejar de buscar responsabilidades en otros actores como en la empresa Gestión y Servicios (GyS) que habría participado como intermediaria en este "fraude".

Fue así que Codelco decidió ayer presentar una solicitud de aclaración, rectificación y enmienda, pidiendo que la resolución emanada del Tribunal derechamente se "rectifique", aludiendo a que su petición apuntaba sólo respecto de Chilena Consolidada, sus sociedades relacionadas, y los actuales directores y empleados de ésta y aquella.

Pero el Tribunal no acogió la petición de Codelco: "Que en consideración a que la querella no se interpuso en contra de persona determinada –natural o jurídica-, no procede el desistimiento parcial, como así tampoco se cumplen los presupuestos para aclarar, rectificar o enmendar la resolución contra la que se recurre, pues aquella es clara y no contiene errores".

La escueta resolución que emitió la tarde de este jueves el Tribunal precisa que "no ha lugar" la solicitud de rectificar la resolución del 25 de agosto, porque la querella presentada en enero "no individualizó persona o personas naturales en contra de quienes se solicita dirigir la investigación del Ministerio Público".

De esta forma, Codelco deberá activar una nueva acción que le permita revertir el error que cometió en la tratativa judicial. Este hecho se da a sólo días del primer cara a cara que tendrá la Corporación con los trabajadores en la demanda que busca el desafuero de 20 dirigentes sindicales y que conforma la arista laboral del caso seguros.