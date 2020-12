Escondida logra aumentar su producción a septiembre pese a los efectos de la pandemia

Minería

BHP reportó que la ganancia neta del período fue de US$ 1.499 millones, un 41% más que la obtenida en igual lapso del año pasado.

BHP informó este lunes que la producción de Escondida registró un aumento de 2,39% en el período enero-septiembre de este año, comparado con el mismo lapso del año anterior, debido principalmente al mayor procesamiento de material.

Según reportó la minera a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), en la pandemia la producción de cobre fue de 891.749 toneladas, compuesta por 708.639 toneladas de cobre contenido en concentrados y 183.110 toneladas de cátodos de cobre.

Los ingresos ordinarios asociados a ventas fueron de US$ 5.198 millones, un aumento de un 2% en comparación al mismo período del año 2019, principalmente como consecuencia de la mayor producción, lo que fue parcialmente contrarrestado por un menor precio (US$ 2,65/lb versus US$ 2,74/lb). Mientras, los costos (excluidos costos financieros netos) fueron de US$ 2.975 millones, un 14% menos que en el mismo periodo del año 2019.

Además, BHP indicó que el resultado por actividades de la operación fue un ingreso de US$ 2.245 millones, lo que representó un aumento del 36%, debido a la mayor producción y los menores costos.

En tanto, entre enero y septiembre, Escondida contabilizó impuestos a la renta e impuesto específico minero por un total de US$ 649 millones, un 36% más que en el mismo período del año 2019. Este aumento en los impuestos para el 2020, explicó en un comunicado, es producto principalmente de las mayores utilidades del ejercicio.

Así, la ganancia neta del período fue de US$ 1.499 millones, un 41% más que la obtenida en igual lapso del año pasado.

En un comunicado, BHP enfatizó que "todos estos resultados fueron posibles gracias al cuidado de la salud y seguridad de cada uno de los equipos de la compañía, que demostraron una extraordinaria resiliencia en un periodo de turbulencia y pandemia".