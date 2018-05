“Esperamos crear una relación de cooperación con el grupo Pampa”

Minería

Un equipo de abogados del estudio Carey son los asesores legales de la empresa asiática en Chile. Quien los lidera es el socio Francisco Ugarte, quien asegura que el know how de la firma será importante para SQM.

- ¿Por qué es relevante la compra de esta participación en SQM para Tianqi?

- Este acuerdo para la compra representa una inversión importante para la compañía, porque SQM se trata de una empresa de primera categoría, que ofrece para nuestros accionistas un retorno estable y de largo plazo.

- ¿Cuál es el aporte que puede realizar Tianqi?

- Creemos que nuestra inversión representa una señal de confianza en Chile y en particular en el futuro de SQM y la industria del litio. Estamos convencidos que aportaremos valor a la compañía, dado nuestro know how y más de 20 años de experiencia en esta industria.

- ¿Cómo ven este blindaje del control de SQM que acaba de aprobar la junta de accionistas?

- Es un tema que compete a los actuales accionistas de la compañía. Somos respetuosos de las decisiones que adopte la Junta de Accionistas sobre esta materia. Respecto al grupo Pampa, esperamos tener contacto con ellos más adelante y desarrollar una relación de cooperación que nos permita trabajar en conjunto por el desarrollo futuro de SQM.

- ¿El arbitraje con Corfo puso algún tipo de duda sobre la operación?

- SQM y Corfo concluyeron su arbitraje con anterioridad a la fecha de este acuerdo, por lo que esta operación se llevó a cabo con ese aspecto ya resuelto.