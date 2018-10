FNE defiende acuerdo con Tianqi por SQM a horas de conocer resolución del TDLC

Minería

El Fiscal Nacional Económico (s), Mario Ybar, delineó en el Senado eventuales acciones en caso de rechazo del TDLC.

A solo 24 horas para que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) apruebe o rechace el acuerdo extrajudicial alcanzado entre la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y Tianqi para que la china entre a la propiedad de SQM, la comisión de Minería y Energía del Senado analizó la política de gobierno en materia de litio, donde uno de los temas fue precisamente conocer los fundamentos del acuerdo celebrado el pasado 27 de agosto.

El fiscal Nacional Económico (S), Mario Ybar, expuso los antecedentes y el trabajo realizado, haciendo una férrea defensa del acuerdo. Sin embargo, la inquietud de los parlamentarios no se hizo esperar e instalaron sus dudas sobre las garantías que habían para que las medidas adoptadas por la empresa sean cumplidas y qué consecuencias puede tener el rechazo del convenio con la china.

Ybar tomó la inquietud y delineó eventuales caminos a seguir en caso de obtener la desaprobación por parte del TDLC. "¿Qué pasa si es rechazado? En ese caso, Fiscalía tendría que ver si toma mejores medidas, adiciona medidas y las presenta. Tiene que ver si simplemente presenta una demanda para dejar sin efecto esto o puede decidir no hacer nada (...) Esa es una decisión que habrá que tomar el día siguiente", aseguró.

También, el abogado destacó que la ley chilena permite intervenir en casos como éste, y que, por ejemplo, en Europa no pueden ver participaciones minoritarias.

Y agregó que, si no se cumple, es una debilidad, explicando que "cuando uno negocia medidas, y no te las cumple, no puedes deshacer la fusión (...) En el extremo, si es muy grave, podrías presentar un juicio para pedir que se vendan activos, que se separe la empresa, pero eso nunca se ha intentado. Solo hay un caso en el mundo".

En cuanto a la inquietud de la senadora Allende sobre la información ambiental del salar, Ybar sostuvo que "eso no fue algo que haya sido tenido a la vista dentro de la investigación de la Fiscalía, porque eso es algo que no cambia con la participación minoritaria, es un problema de la gerencia general".

Tras la cita, y consultado por los escenarios que se atrevió a ilustrar en la instancia en caso de una negativa del organismo antimonopolio, explicó que solo se trataban de "acciones teóricas" y que "puede haber muchas más".

"Son opciones de académico en el fondo. Ahí tenemos que ver nosotros qué hacemos al día siguiente de que eso ocurra, pero somos optimistas", enfatizó.

Ybar agregó que "Fiscalía se convenció de que con estas medidas en pie, la operación no ponía en riesgo la libre competencia". "No tengo expectativas. Creemos que presentamos un buen acuerdo. Creemos que es un acuerdo que debiese ser aprobado, pero hacer especulaciones cuando falta tan poco para conocer la decisión del tribunal no tiene sentido", se limitó a comentar tras participar en la sesión en el Senado.