FTC cuestiona a sindicato de Codelco Andina: busca “desmembrar la fuerza sindical”

Tras más de un mes de paralización, el jueves pasado Codelco y los 83 operarios que integran el Sindicato Unión Plantas (Suplant) de la División Andina llegaron a acuerdo, aceptando la oferta original sin extensión de beneficios a nuevos trabajadores. Ese día, Suplant, a través de su cuenta de Twitter, agradeció el compromiso de sus asociados y llamó a producir lo máximo posible para el país.

Sin embargo, el cierre de la negociación fue el momento oportuno para la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), que decidió difundir el viernes de forma interna una dura carta contra Suplant, asegurando que es una “organización instrumental cuyo único objetivo es desmembrar la fuerza sindical y opacar el valor del diálogo”.

En la misiva de dos carillas, el Consejo Directivo Nacional de la FTC, dice rechazar a aquellas organizaciones sindicales que surgen por “intereses particulares de algunos dirigentes y asesorías oportunistas, amparados en el supuesto bienestar de los trabajadores”.

También, los trabajadores sostienen que no aceptan el emplazamiento que el presidente del sindicato Suplant (Clodomiro Vásquez) ha realizado a la FTC y en particular a su presidente (Juan Olguín), asegurando que la federación no ha intervenido en el proceso de negociación colectiva ni intervendrá en otros asuntos. Esto, explica, porque no le corresponde hacerlo, dado que los socios de Suplant, por decisión propia han optado por afiliarse a un sindicato que no forma parte de la federación.

“Somos respetuosos de la autonomía de las organizaciones sindicales, más aún cuando han decidido soberanamente buscar otras alternativas de representación o han resuelto tener otra forma de relacionamiento con la administración de la empresa”, dicen.

Y agregan: “Rechazamos los lamentables y desafortunados calificativos utilizados por este sindicato en contra de nuestra organización, olvidando que más allá de las legítimas diferencias, nos debemos respeto en el trato. Tampoco aceptamos la arrogante autodenominación de ser la ‘auténtica organización que representa los intereses de los trabajadores’”.

En el escrito, la FTC da su espaldarazo a las “conquistas” logradas por los dos sindicatos de Andina afiliados a la FTC (SUT y SIIL), que han alcanzado un “conjunto de acuerdos y logros para sus asociados orientados a defender su empleabilidad y a generar mayores espacios de crecimiento para sus socios, teniendo siempre presente el desarrollo y sustentabilidad de División Andina”.

Pero el dardo más punzante fue, precisamente, por lo obtenido en la negociación de Suplant.

Al respecto, la FTC fue clara: “Transformar en victoria una huelga que después de 40 días termina aceptando la oferta inicial, sin mayores beneficios para sus afiliados y, de paso, provocar perjuicios y daño a la empresa más importante del país y que es de todos los chilenos, es a lo menos debatible y cuestionable”.

La organización, liderada por Juan Olguín, concluye su misiva declarando que en la FTC “no tienen cabida aquellas organizaciones sindicales que no compartan nuestros principios y valores, los que han inspirado su existencia desde su creación como la organización sindical más importante del país”.