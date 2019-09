FTC reitera preocupación por endeudamiento de Codelco y pide política de capitalización permanente

Minería

La Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) advirtieron que, de continuar por este camino, "la Corporación está destinada a declinar su producción en niveles críticos".

La Federación de Trabajdores del Cobre (FTC) volvió a encender las alertas en torno al endeudamiento de Codelco. Esta vez, a través de una declaración, dio cuenta de diversos hechos que podrían provocar que la Corporación esté destinada a declinar su producción en niveles críticos y llamó a las autoridades a desarrollar una política de capitalización permanente para la cuprífera estatal.

Según manifestó la Federación, la reciente colocación de bonos de Codelco por US$ 2.000 millones en Nueva York dejó en evidencia la vulnerabilidad de la empresa a partir del aumento considerable de su nivel de endeudamiento. "La Corporación incrementa su nivel de deuda por sobre los US$17.000 millones, una cifra alarmante por cierto y que evidencia, una vez más, la falta de capitalización de la principal empresa del estado de Chile", señalaron.

La FTC aseguró que históricamente la empresa se ha visto privada de una política de capitalización que le permita reinvertir una parte razonable de sus excedentes para poder financiar su plan de inversiones, traducido en proyectos mineros, estructurales, de sustentabilidad, desarrollo de minas, exploraciones y renovación de equipos y plantas industriales.

"Esta falta de capitalización, junto al gravamen del 10% de las ventas a las FF.AA. (traducida en más de US$ 18 mil millones en los últimos 20 años) están en la base del alto endeudamiento que hoy tiene Codelco, pasando de una deuda de US$ 4.000 millones en 2004 a los US$ 17.000 millones actuales", explicaron. Esta situación, agregaron, "evidentemente pone en riesgo la sustentabilidad y sostenibilidad de esta empresa del Estado".

La preocupación de los trabajadores fue más allá. Esto, porque advirtieron que, de continuar por este camino, "la Corporación está destinada a declinar su producción en niveles críticos". "Ello, en detrimento de todos los chilenos y chilenas que se verán privados de importantes recursos para satisfacer sus necesidades de educación, salud, pensiones dignas y vivienda, situación que no podemos ni debemos permitir", puntualizaron.

En esa línea, en su escrito llamaron al mundo político y el gobierno para desarrollar una "política de capitalización permanente de la principal empresa de todos los chilenos".