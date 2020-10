FTC se moviliza por despidos en Codelco y trabajadores de El Teniente reviven conflicto por quina con nueva carta a Piñera

Minería

Opositores a la propuesta de la multisindical cuestionaron la cita que convocaron los dirigentes por las desvinculaciones, ya que semanas antes se habrían negado a realizar un congreso extraordinario producto de la crisis sanitaria.

Las aguas al interior de Codelco y la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) -organización que reúne a los 27 sindicatos de Codelco y representa a más de 16 mil trabajadores de la cuprífera estatal- están lejos de encontrar la calma.

Por meses, los trabajadores no tienen representación en el directorio de Codelco luego de que se presentara en La Moneda una segunda lista de candidatos distinta a la presentada por la multinsindical, lo que ha generado distanciamientos entre las partes, mientras las demandas de los trabajadores de la estatal -marcadas por los despidos en medio de la pandemia- intentan instalarse en la agenda de las autoridades públicas.

Este lunes, el consejo directivo nacional de los sindicatos base de la FTC, llegó hasta el frontis de la casa matriz de Codelco en calle Huérfanos para movilizarse -según aseguraron- por los despidos masivos, las graves irregularidades y la privatización encubierta que está implementando la administración superior de la firma.

"Nos genera especial preocupación los lineamientos del actual directorio para enfrentar la situación laboral de las trabajadoras y trabajadores en medio de la pandemia, que incluso ha sido utilizada como pretexto para cerrar o privatizar áreas en algunas divisiones, tercerizando funciones, sin atender a las personas y dejando en total desprotección a quienes trabajan en ellas, reactivando amenazas sobre desvinculaciones, propiciados por la reducción de dotación a través de planes de retiro, mediante amedrentamiento, acoso y menoscabo laboral", lanzaron en una declaración más tarde.

En esa línea, aseguraron que la administración insiste en su reiterada actitud de negar la validez del Pacto Estratégico, evidencia las serias falencias en la gestión traducida -por ejemplo- en desviaciones injustificables en los costos y ejecución de diversos proyectos de inversión. Y, además, denuncian que existen exejecutivos de la Corporación manejando empresas de servicios de terceros.

"Hacemos un llamado a las autoridades a terminar con los despidos injustificados en pandemia y lograr que la administración de Codelco enmiende su accionar y reactive las instancias de diálogo que permitan generar los acuerdos necesarios para continuar dando sustentabilidad a esta empresa íntegramente en manos del Estado, junto con defender su principal capital, que somos las trabajadoras y trabajadores, para así seguir aportando los recursos que nuestro país necesita en medio de esta emergencia sanitaria", recalcaron.

Nueva carta a La Moneda

Sin embargo, aunque los dardos apuntaron a la cuprífera, la manifestación gatilló que se evidenciaran las diferencias al interior de la FTC, ya que la Zonal El Teniente envió este lunes una carta al Palacio de La Moneda dirigida al Presidente de la República, Sebastián Piñera, apuntando a la crisis de representatividad de la multisindical.

En la misiva, al que tuvo acceso este medio, se explica lo que -aseguran- son "graves problemas de representatividad y gobernanza" que existen al interior de la FTC. Y, además, le agradecen al Mandatario apoyar la decisión de los trabajadores de El Teniente de no nombrar aún al representante de los trabajadores en el directorio de Codelco en el marco del conflicto por la polémica quina.

Esto, recalcan, atendiendo los antecedentes que se exponen y que significan una grave vulneración de la democracia sindical y a los principios de la libertad sindical, lo que se ha traducido inclusive en que se haya interpuesto una denuncia de prácticas antisindicales en contra de la FTC, su presidente y secretario general.

Enfatizando que tres de las cinco personas propuestas por el comité ejecutivo de la FTC en la quina están involucradas en una investigación impulsada por el Ministerio Público en medio del caso seguros, explican que un grupo de sindicatos bases solicitaron desarrollar un congreso nacional, lo que fue rechazado.

Fue en este punto que los trabajadores de El Teniente cuestionan que se haya negado realizar esta actividad, aludiendo -entre otras razones- al contexto de emergencia sanitaria, pero que al mismo tiempo el secretario general de la FTC haya convocado a una masiva conferencia de prensa y acción sindical para este lunes en la Federación. Instancia que habría sido la antesala para posteriormente movilizarse horas más tarde en el frontis de la cuprífera.

"El presidente y secretario general de la Federación no convocan a un congreso extraordinario por supuestas razones de protección (límite de aforo público) pero, para la convocatoria que realizan para el día 19 de octubre, no consideran el límite de personas que se pueden reunir, ya que son citados todos los directores sindicales de las organizaciones de trabajadores que componen la FTC", dicen los trabajadores en la carta dirigida al Mandatario.

Recordando, además, que la organización interpuso un recurso de protección en contra de Piñera por no designar el sucesor de Raimundo Espinoza en el directorio de la cuprífera, agregan: "Esta acción judicial refleja que el presidente y secretario general de la FTC no respetan la institucionalidad ni la democracia sindical, ya que es seriamente cuestionable que tres de los cinco trabajadores se encuentren querellados por ilícitos penales, directriz que su Excelencia no puede ni debe soslayar".