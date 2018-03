Ganancias de SQM suben 54% en 2017 por aumento en precios del litio

Minería

Anunció planes de inversión por US$ 517 millones para incrementar su capacidad de producción a 100 mil TM para 2019 en Chile, aunque se comprometió a buscar un equilibrio para evitar que el exceso de oferta provoque un temido derrumbe de precios.

SQM reportó hoy jueves ganancias de US$ 427,7 millones durante el ejercicio 2017, un incremento de 53,68% frente a los US$ 278,3 millones del período anterior. Los ingresos, por su parte, ascendieron a US$ 2.157,3 millones, anotando un avance de 11,2%.

Para el cuarto trimestre del año pasado, la compañía minera informó beneficios por US$ 110,5 millones, un alza de 36,58% respecto de igual período de 2016. En tanto, los ingresos durante los últimos tres meses del año anterior ascendieron a US$ 574,8 millones, un avance de 3,8%.

Los robustos resultados fueron impulsados principalmente por la fuerte demanda por litio, lo que llevó a precios significativamente más altos durante el año", señaló la firma.

Incertidumbre por el litio

Junto con sus resultados, la compañía detalló sus planes para incrementar su producción de litio, tanto en Chile como el extranjero, luego de alcanzar un acuerdo para poner fin a un arbitraje con Corfo ligado a su operación en el Salar de Atacama.

Los planes son clave para el futuro de la industria y el desempeño de la acción de la propia firma, ya que los temores a que los incrementos en la capacidad de SQM y de rivales como Albemarle, se han desatado en las últimas semanas debido a un potencial exceso en la oferta de litio que llevaría a un derrumbe de los precios, lo que ha hecho caer las acciones de los principales actores de la industria. En la última semana el precio de los títulos ha retrecedido 15%.

En este sentido, el director ejecutivo de SQM, Patricio de Solminihac, se comprometió ante los accionistas a liderar un crecimiento ordenado de la capacidad, ajustado al aumento de la demanda, que ayude a mantener la estabilidad de los precios.

El acuerdo entre SQM y Corfo incluyó un pago único de cerca de US$ 20 millones reflejado en los resultados del cuarto trimestre. Como parte del pacto, SQM podrá producir y vender hasta 2,2 millones de Toneladas Métricas (TM) de Equivalente de Carbonato de Litio (LCE, su sigla en inglés) hasta 2030, aunque a mayores precios de arriendo para Corfo y otros costos asociados, precisó la firma. La nueva estructura de pagos se volverá efectiva desde el momento en que el acuerdo sea aprobado por las autoridades regulatorias en Chile, lo que ocurriría durante marzo.

Planes de crecimiento

"Los nuevos permisos de producción nos dan la flexibilidad para aumentar nuestra capacidad operativa a medida que el mercado continua creciendo, permitiéndonos mantener una participación de mercado de cerca de 25% durante los próximos años", señaló De Solminihac.

El ejecutivo agregó además que hace cerca de un año "anunciamos un aumento de capacidad desde 48.000 TM a 63.000 TM de carbonato de litio en Chile, que será concretado en 2018. Este proyecto de expansión está siendo revisado para alcanzar una capacidad de producción total de 70.000 TM este año. Además de eso, estamos trabajando en un proyecto para aumentar nuestra capacidad de planta en otros 30.000 TM en 2019, alcanzado 100.000 TM de capacidad total en Chile". El presupuesto total para ambas etapas, dijo el ejecutivo, será de aproximadamente US$ 170 millones. "Evaluaremos el momento para futuras expansiones en el Salar de Atacama basados en las condiciones de mercado", señaló.

La empresa informó que su directorio aprobó un marco general de gasto de capital total de cerca de US$517 millones para 2018, el presente ejercicio de los cuales US$360 corresponde a Chile, incluyendo mantención y expansión de la capacidad de las líneas de litio, yodo y nitrato de potasio.

Ajustados al mercado

De Solminihac finalizó señalando la compañía confía en el sólido crecimiento del mercado del litio en los próximos años. "Siendo uno de los mayores productores de litio del mundo, sentimos la responsabilidad de crecer junto con nuestros clientes y el mercado. Junto con nuestra expansión en Chile, seguiremos desarrollando nuestros proyectos en el extranjero".