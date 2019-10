Gerente general de Codelco Salvador advierte que podrían cerrar con números rojos este año

Minería

Cristián Toutin explicó que producto de la detención en la planta de fundición no llegarán a la meta.

Durante el Coloquio Minero organizado por la Universidad de Atacama en el norte, el gerente general de Codelco Salvador, Cristián Toutin, declaró que este año podrían cerrar con números rojos debido a la detención adicional en la planta de fundición.

"Nosotros teníamos presupuestado este año sacar número azules, pero tuvimos una diferencia principalmente por la detención en la planta de fundición, el cual superó el tiempo que teníamos estimado. Eso nos generó una perdida porque no tuvimos la capacidad de fundir", dijo el ejecutivo al medio local Diario Atacama.

Sin embargo, Toutin agregó que otras líneas como Minco están saliendo con cifras azules. "Hay que esperar todo lo que nosotros invertimos para ver cuánto es lo que vamos a dejar de fundir por el periodo detenido. Por eso no tenemos todavía hoy una cifra exacta", explicó.

En el mismo evento el ejecutivo presentó el proyecto Rajo de Inca, el cual prevé poner en marcha a partir de diciembre y podría ayudar a revertir los números, pues ya en 2018 la División de El Salvador registró pérdidas por US$ 54,2 millones.

"Totalmente, de hecho en este momento de transición a pesar de que no tenemos Rajo del Inca, presupuestamos número azules y el desfase de la mantención de la fundición nos generó un problema mayor porque estuvo detenido cuatro meses adicionales. Si no nos hubiésemos estado en esa pausa, perfectamente hubiéramos salido con cifra azules. Pero el Rajo del Inca llega a ratificar no tan sólo con números positivos, sino que también en el aumento de la productividad y un mejor negocio para Codelco", dijo Toutin.

La ambiciosa iniciativa de Codelco División Salvador permitiría pasar de una faena subterránea a una a rajo abierto. Asimismo se espera que la empresa extienda en más de 40 años su vida útil, lo que impacta a 28 mil habitantes en la provincia de El Chañaral y en particular a los 8 mil trabajadores que dependen de estas instalaciones.

Sobre el tiempo estimado para que el proyecto sea una realidad, el gerente general dijo ir por el camino correcto, pues sólo falta cumplir con la última etapa, donde deberán llegar a un acuerdo con la comunidad indígena "Chiyagua", el cual será dentro de la semana que viene.

Además, el ejecutivo dijo que este viernes entregarían el adenda a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), donde asegura "estaremos muy encima para responder cualquier duda".

La inversión de este proyecto supera los US$ 1.200 millones. Toutin sostuvo que con su puesta en marcha podrá aportar 2 mil empleos en su etapa peak de construcción.