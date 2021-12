Gobernadores de Atacama y Coquimbo piden al Gobierno dejar sin efecto votación que dejó a La Higuera como área protegida

Minería

Las autoridades oficiaron a Medio Ambiente, apelando a que se realizó sin atender la propuesta original de carácter birregional, por lo que lo resuelto corresponde a una nueva propuesta que no tuvo participación ciudadana.

La aprobación por parte del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad a la creación del Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos (AMCP-MU) en La Higuera, la zona donde se ubicaría el proyecto Dominga, sigue generando debate. Esto, porque los gobernadores de las regiones de Coquimbo y Atacama oficiaron este miércoles al Ministerio del Medio Ambiente para dejar sin efecto lo resuelto por la instancia, aludiendo a que se realizó sin atender la propuesta original de carácter birregional, por lo que lo resuelto corresponde a una nueva propuesta que no tuvo participación ciudadana.

Así, de acuerdo al escrito presentado, los gobernadores de dichas regiones exigen que se declare la nulidad, se deje sin efecto dicha votación y que se proponga en su reemplazo la aprobación de una AMCPMU que incorpore de manera íntegra al Archipiélago de Humboldt, sin fragmentaciones.

Según argumentan, no hubo consulta indígena, ignorando la existencia del pueblo Chango cuyas comunidades en este caso habitan en Punta de Choros (Coquimbo) y en Chañaral de Aceituno (Atacama), la misma zona del Archipiélago de Humboldt. También, que la propuesta aprobada corresponde a una totalmente distinta a la original al desconocer su esencia birregional y que el Ministerio de Medio Ambiente desconoció el compromison firmado por los gobiernos regionales de Atacama y Coquimbo en el sentido de crear una sola AMCPMU.

En el oficio, se sostiene que, "pese a difundirse profusamente por los medios de comunicación el AMCPMU aprobado, éste no ha sido informado a los respectivos gobiernos regionales". Por lo tanto, se explica, a la fecha, se desconoce contenido, lo que se permite y lo que no.

"En este punto, se deduce que no se consideró la restricción o prohibición de actividades industriales tales como la minería marina, megapuertos, desalinizadoras de alcance industrial, entre otras, en base a lo indicado a medios de prensa", se sostiene.

Reacciones

En un comunicado, la gobernadora de Coquimbo, Krist Naranjo, señaló hoy que oficiaron al Ministerio de Medio Ambiente para que se deje sin efecto el área marina costera protegida de múltiples usos aprobada por el Consejo de Ministros, porque "ni siquiera hemos sido informados sobre las implicancias y, de acuerdo a lo informado a través de la prensa, lo aprobado no protege al archipiélago de Humboldt de las industrias ni de la minería ni de ninguna actividad invasiva de gran escala".

Mientras, el gobernador de Atacama, Miguel Vargas, manifestó que la decisión del Consejo crea un área marina "sólo circunscrita al borde costero de la comuna de la Higuera y no considera el trabajo que venimos haciendo de manera conjunta los Gobiernos Regionales de Atacama y Coquimbo más las comunidades y también el mundo de la ciencia que ha estado apoyando activamente esta propuesta para dar vida más bien a un área marina protegida de múltiples usos birregional".

La primera autoridad de Atacama argumentó que el área marina Archipiélago de Humboldt contempla una superficie además de 3.800 km cuadrados, "un total de ocho islas en Atacama y Coquimbo. Las reservas marinas no tienen fronteras administrativas, por lo tanto, creemos que la postura correcta, la que se está construyendo de cara a la comunidad, porque aquí ha habido mucho involucramiento de las comunidades de Chañaral de Aceituno".

En la práctica, se manifiesta en el escrito, la aprobación dividió al Archipiélago de Humboldt en dos partes dejando fuera a Chañaral de Aceituno, punto de abastecimiento alimentario para los cetáceos y permite la construcción de mega puertos al no excluirlos expresamente del área protegida.

"No sólo no consideró a la región de Atacama, sino que tampoco escuchó el sentir de las comunidades, y además dejó fuera también el territorio insular. Son ocho islas donde viven aves, en torno a las cuales también convive una fauna rica marina, por lo tanto no es una resolución que atienda las demandas que se han levantado hace mucho tiempo en torno a una debida protección a un ecosistema que consideramos único en el mundo", aseguró Vargas.