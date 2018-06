Gobierno aplaude decisión de SQM: "Nos parece bien que la compañía haya revertido esa imprudencia"

Minería

El ministro de Economía remarcó que la decisión forma parte de una “potestad de la compañía” y aseguró que como gobierno harán cumplir el contrato para la explotación del Salar de Atacama.

El ministro de Economía, José Ramón Valente, valoró como positiva la decisión de SQM en torno a dejar sin efecto el polémico nombramiento de Julio Ponce Lerou como asesor externo de la compañía

Luego de reunirse con el presidente Sebastián Piñera y el fiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal, Valente abordó señaló que "nosotros desde el primer minuto dijimos desde el ministerio de Economía que había una imprudencia en la compaña SQM al incorporar nuevamente a Julio Ponce como asesor".

Y precisó que "dijimos imprudencia, porque no es una ilegalidad, el trato lo permite, pero como se habían sucedido los acontecimientos quedaba algo que no parecía natural y que fue muy mal tomado en general por la opinión pública, me parece bien que la compaña, es su potestad, haya tomado esa decisión de revertir esa imprudencia".

Consultado si el mismo camino debe seguir el hermano de Julio Ponce, Eugenio, que también asesorará a la empresa dijo que "esto es potestad de la compañía, hablamos no de ilegalidades sino de prudencia e imprudencia, nos pareció imprudente que estuviera Julio Ponce, si la compaña decidiera hacer algo más está dentro de su potestad, pero esta actitud de revertir esta imprudencia nos parece bien".

Cabe señalar que hoy también los empresarios mostraron su aceptación a la decisión de la compañía. El presidente de la CPC afirmó que "revierte decisión imprudente que dañaba confianza social".