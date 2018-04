Gobierno compromete aumentar capitalización de Codelco

Minería

Hacienda pidió mayor austeridad a la corporación, aunque valoró “el trabajo que se está haciendo”.

Un fuerte respaldo dio el gobierno a Codelco, tras la junta de accionistas de la compañía, que contó con la participación de los ministros de Hacienda y Minería.

El titular de Hacienda, Felipe Larraín, aseguró que el Ejecutivo concurrirá “con la capitalización que sea necesaria” para mantener las condiciones crediticias de la empresa, y para los desafíos que se le vienen.

Apuntó a que Codelco tiene un “ambicioso” plan de inversiones, fundamental para que mantenga el liderazgo, pero advirtió que “el no invertir significa, virtualmente, la desaparición de Codelco, estamos absolutamente claros con eso”.

Respecto de los montos de la capitalización, estos aún no se definen, pero el gobierno tiene hasta junio para decidir. “Aspiramos a cumplir con la ley, después veremos qué hacer en 2019 y eso va a depender de los recursos públicos, de cómo nos vaya”, explicó Larraín.

Junto con valorar los planes de control de costos impulsados por la estatal, le entregó al presidente de Codelco, Nelson Pizarro, el instructivo de austeridad realizado por el gobierno, pidiendo aumentar las medidas de ahorro.

El ministro de Minería, Baldo Prokurica, destacó las mejoras en transparencia y aseguró que “se puede seguir avanzando para que esta empresa siga siendo un orgullo para todos los chilenos”.

Durante la junta de accionistas, Pizarro recordó que entre 2014 y 2017 Codelco recibió 57% de la capitalización programada para ejecutar los proyectos estructurales, unos US$ 1.820 millones y proyectó una retención de utilidades de US$ 569 millones para 2018, que se sumarían a inyecciones de capital por US$ 1.380 millones para el periodo 2018-2019, remanente de la ley de capitalización.

Confirman a Rivera en El Teniente

Nicolás Rivera fue confirmado ayer como gerente general de la división El Teniente, en reemplazo del André Sougarret, quien el miércoles asumirá como nuevo vicepresidente de Enami.