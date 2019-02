Gobierno le transfiere a Codelco US$ 400 millones y finaliza la capitalización extraordinaria

Minería

"Con esto el gobierno cumple con el compromiso de hacer un aporte de capital extraordinario por US$ 1.000 millones a Codelco. Esto es una muestra de la confianza que tenemos en la empresa y de la importancia de estos recursos para que Codelco pueda asegurar su programa de inversiones estructurales. El objetivo de este aporte de capital es contribuir a financiar un ambicioso plan de inversiones por más de US$ 24 mil millones basado en los llamados proyectos estructurales", sostuvo Larraín.

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, acompañado de su par de Minería, Baldo Prokurica y el presidente de Codelco, Juan Benavides, indicó que ayer se transfirieron a la cuprífera los restantes US$ 400 millones.

Tal como se comprometió a mediados del año pasado, el gobierno entregó ayer el último aporte a Codelco en marco de la capitalización extraordinaria de la estatal por US$ 1.000 millones.

