Gobierno se reunirá con Codelco por eventual cierre de fundición Ventanas

Minería

Además, el ministro de Minería valoró el pre acuerdo entre el gobierno y la oposición para la protección de glaciares en el marco del polémico proyecto que se discute en esta materia.

Luego de que tras días de especulaciones Codelco reconociera el lunes que el potencial cierre de la fundición Ventanas está siendo analizado por su directorio, el ministro de Minería, Baldo Prokurica, se refirió hoy al análisis de las alternativas que está desarrollando la estatal para definir el futuro de la operación.

El secretario de Estado indicó que no ha sido comunicado de los plazos que se contemplan para tomar una decisión, aunque sí reconoció que se reunirán prontamente con la cuprífera para conocer más detalles de los planes: "Esta semana vamos a tener reuniones con Codelco en una exposición directa de lo que ellos están planteando con Ventanas".

Proyectando la decisión que deberá tomar Codelco, Prokurica coincidió en el diagnóstico que presentó la empresa al describir la situación actual de la fundición Ventanas en cuanto a que la operación cumple con las exigencias medioambientales.

"Todas las fundiciones de Chile cumplen 95% de captura. Ventanas lo cumple a partir del 2016. Creo que nosotros como país, como el mayor productor de cobre del mundo, tenemos que aspirar a estar en las líneas mayores también en el tema medioambiental. Y, por lo tanto, uno ve en lo que hoy se ha transformado en uno de los elementos fundamentales para ver a quiénes se compra y de quiénes se adquiere", dijo el ministro. En esa línea, agregó que "nadie nos va a comprar nuestros productos si contaminamos el medio ambiente. Hemos dado un paso muy importante, pero tenemos que seguir dando más pasos en esta materia".

Considerando que Codelco asume que la operación ubicada en Quintero tiene el mejor estándar ambiental de su historia, al ser consultado por si la definición que deberá tomar la empresa es más bien del orden político, Prokurica se limitó a comentar que "esta es una decisión que Codelco -que es una empresa del Estado pero tiene cierta autonomía- tiene que tomar mirando todos esos temas". "Sin lugar a dudas que como esto será parte de una decisión legislativa, habrá una discusión respecto de esos temas también", puntualizó.

Preacuerdo para destrabar polémica por glaciares

Ayer la comisión de Minería y Energía del Senado dio la sorpresa poniendo sobre la mesa un pre acuerdo entre el gobierno y la oposición para la protección de glaciares en el marco del polémico proyecto que se discute en esta materia.

Así, se buscará una nueva redacción que descarte los términos "periglacial y permafrost" que incluía el articulado del senador Alejandro Guillier. Para esto, el parlamentario presentará una indicación afirmando que se protegerán todos los glaciares y que el entorno se determinará con Estudio de Impacto Ambiental para no dañarlos.

Frente a este paso, Prokurica planteó hoy que "es un falso dilema plantear hacer minería o contaminar y nosotros creemos que esos falsos dilemas se diluyen cuando se hace una discusión con personas que entienden de estos temas. El tema de los glaciares es complejo donde hay pocos expertos que lo manejen y lo que hemos hecho es formar un equipo técnico para que mediante el diálogo y la asesoría a los senadores se pueda llegar a acuerdos que signifiquen cuidar todos los glaciares", aludiendo a los cuerpos descubiertos, cubiertos y también los rocosos.

Prokurico agregó que esta discusión se tiene que dar sobre la base de elevar los estándares de cuidado de los glaciares que hay actualmente pero cuidando también la capacidad económica que tiene Chile.

"No se va a poder hacer ninguna actividad económica que no respete el medio ambiente. Nosotros lo tenemos claro, pero para eso no podemos prohibir ciertas actividades, lo que tenemos que hacer es prohibir las actividades que afectan a los glaciares, que afectan el medio ambiente. Si prohibimos ciertas actividades percé, lo que vamos a hacer es condenar a miles de personas que hoy día tienen como sustento la minería", enfatizó. En esa línea, indicó que se tiene que buscar el justo equilibrio entre las actividades económicas y el cuidado del medio ambiente. "Tenemos que seguir haciendo minería cuidando los glaciares", dijo.

Sobre el preacuerdo que destraba de alguna forma el debate, el ministro de la cartera señaló que "estamos siempre dispuestos a dialogar y especialmente cuando hay una base técnica que está avalando ese diálogo y esta indicación que hemos presentado como gobierno está basada en el diálogo que tuvo esta comisión técnica que asesoró a los senadores, así que agradecemos que haya esa disponibilidad para no llevar las cosas a un extremo que signifique un daño para todos".

Y agregó: "Quiero decirlo con claridad. Cuando uno dice 'hay que fijar ciertas distancias' es un tremendo error. Lo que tenemos que hacer es proteger los glaciares sobre la base de que las actividades que se instalen ahí no los dañen. Las tecnologías hoy van cambiando de tal manera las cosas que las actividades del ser humano no pueden quedar en una ley como prohibidas cuando no dañan al medio ambiente".